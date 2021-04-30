نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في العنوان الوطني وأضافة افراد بالبريد السعودي 2021 في المقال التالي
التسجيل في العنوان الوطني التي أتاحتها هيئة البريد السعودي، وهي عبارة عن خطوات سهلة يستطيع أي شخص القيام بها بوقت قصير، فقط يجب عليه الانتباه من عنوانه الذي قد تم تسجيله عبر بطاقات الهوية الوطنية، وإذا وجد أي اختلاف أو عدم تطابق للبيانات بإمكانك القيام بتعديله والقيام بإضافة التابع له، حتى يكون من السهل الاستفادة من جميع الخدمات منها القيام باستخدام الشحنات عبر البريد وأيضاً تبادل الرسائل والبطاقات، كما أنها تتيح للمواطنين خدمات الاستلام للوثائق الثبوتية التي من الممكن القيام باستخراجها دون أن يحتاج للقيام بزيارة المكاتب الخاصة لذلك.
التسجيل في العنوان الوطني
يحمل العنوان الوطني أهمية كبيرة ويجب مراعاة تسجيل جميع المؤسسات العامة والخاصة وأيضاً الأفراد بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، والهدف من وراء التسجيل بالعنوان الوطني هو أن يوفر ألية موحدة وسهلة لكي تقوم بتحديد العناوين حتى يتم استلام الكثير من المعاملات والمستندات من قبل الجهات الحكومية من خلال هذا العنوان، كما أنه أيضاً يتمكن من القيام بفتح حسابات مالية خاصة به بالبنوك أو القيام بالتسجيل في الكثير من الخدمات والتطبيقات التي تحتاج لامتلاك العنوان الوطني يكون من السهل التعامل عند القيام بتسجيل العنوان الوطني في هيئة البريد السعودي، وليس أمر صعب ولكن يتم من خلال خطوات بسيطة سوف نعرضها بالسطور القادمة.
كيفية التسجيل للعنوان الوطني
- يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة البريد السعودي.
- يتم اختيار تسجيل الأفراد للمواطنين أما المؤسسات اختار المناسب لها.
- يتم القيتم باختيار تسجيل جديد.
- يتم قراءة الشروط بشكل جيد ومن ثم يتم النقر على تسجيل العنوان.
- سوف تنتقل مباشرة للصفحة الجديدة.
- عليك باختيار المنطقة التي تقيم بها.
- من ثم يتم تحديد المنطقة الظاهرة أمامك على الخريطة.
- يتم تحديد المدينة والحي.
- من ثم يتم إضافة رقم المبنى.
- سوف يطلب منك الموقع تحديد موقعك عبر خرائط جوجل.
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