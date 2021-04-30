نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور أو من خلال بوابة النفاذ الوطني وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتزايد البحث على محركات البحث عن منصات ظهور النتائج، وبعد إعلان غالبية المدارس الثانوية عن النتائج ، كانت منصات نور لها النصيب الأكبر في ظهور النتائج ومن خلال مقالنا هذا نستعرض لكم كيفية الدخول إلى منصة نور وعرض خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور، حيث بدأ نظام نور في إتاحة الاستعلام عن ‫نتائج الطلاب‎، وذلك بعد إعلان غالبية المدارس الثانوية النتائج، ويتم الاستعلام عن نتائج نظام نور الإلكتروني من خلال رقم الهوية الخاصة بالطالب في مختلف المراحل الدراسية، ونذكر من خلال هذا المقال خطوات الاستعلام.

استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية 1442‬‎:

ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 من خلال موقع نور عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام نور على الإنترنت عبر الرابط الرسمي لمنصة نور الإلكترونية وليس الروابط التي تزعم إعلان نتائج الطلاب التي تم نشرها في مختلف المواقع الإلكترونية إدخال اسم المستخدم المسجل لدى موقع نور في مرحلة التسجيل. إدخال كلمة السر الخاصة بالمستخدم. إدخال رمز التحقق. الضغط على كلمة تسجيل الدخول. في حال عدم وجود اسم مستخدم أو كلمة مرور يجب التسجيل في نظام نور لولي الأمر حتى يتاح له الدخول. ولكي يتم التسجيل أول مرة كل ما عليك هو الضغط على رابط تسجيل الدخول لولي الأمر أول مرة.

في حال نسيان كلمة المرور يتم الضغط على رابط ”هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم” واتباع التعليمات.

بوابة النفاذ الوطني:

ونذكر من خلال موقعنا أن وزارة التعليم السعودي أوضحت من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر إمكانية الحصول على النتائج من خلال بوابة نظام نور الإلكتروني، أو من خلال الدخول على البوابة الرسمية “بوابة النفاذ الوطني”، حيث يمكن الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في أبشر من خلال البوابة، ولتفعيل الدخول إلى نظام نور من خلال بوابة النفاذ الوطني، عبر اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في أبشر.

نظام نور:

وقد أشارت الوزارة أن الهدف من نظام نور الإلكتروني بعد تطويره في المرحلة الأخيرة هو أن يمكن ولي الأمر من متابعة ابنه، وتسهيل عملية البحث في عدة خطوات بسيطة، والتأكد من أن هذا البحث سري للغاية من خلال الدخول عبى رقم سري خاص بكل طالب، بالإضافة إلى أنه يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

خطوات التسجيل في نظام نور للمستجدين: