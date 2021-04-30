نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتمرنا وتوكلنا تتيح حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب نهاية شهر رمضان يتم فرض عدد من التصريحات الجديدة بعد عدة اقتراحات مقدمة إلى الحكومة السعودية، ومنها الموافقة على الصلاة في بيت الله وحجز الأماكن من خلال تطبيق توكلنا واعتمرنا، حيث يتسابق عمار بيت الله في حجز مكان لصلاة القيام مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان، فقد أوضحت وزارة الحج والعمرة إمكانية حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال الدخول على تطبيق اعتمرنا وتوكلنا، ويترقب الكثير من المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية الفوز بصلاة القيام بجوار الكعبة المشرفة، وففي وقت سابق فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، وذلك مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان.

ضوابط العمرة والصلاة:

ونشرت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، وتشمل تلك الضوابط ما يلي:

إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.

يشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح:

محصن

محصن جرعة أولى

أو محصن متعافٍ

عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية.

عدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد.

منع اصطحاب الأطفال.

آلية الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل:

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة، آلية الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل بكل سهولة عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

إصدار التصريح من خلال تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكلنا

الضغط على خدمات النقل من صفحة “حجز الخدمات”

اختيار مركز النقل المناسب وعدد الأشخاص

إدخال بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني

ظهور شاشة إلمام عملية الدفع وتفاصيل الخدمة

ظهور تذاكر النقل في صفحة الإعدادات عند الضغط على تذاكر النقل

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الحج أثنت في وقت سابق على منصة أبشر التابعة إلى وزارة الداخلية، وتعتبر منصة ابشر وتوكلنا واعتمرنا منصات خدمية للمواطنين وأثنت على ما تقدمه من خدمات، تتكامل مع أنظمة الوزارة، حيث تم الاعتماد علية أبشر في إصدار تصاريح الحج، وفق آلية إلكترونية رقمية، وذلك خلال استصدار تصاريح الحج للحجاج في الداخل، وتم الاعتماد على المنظومة الرقمية، في تسهيل هذا الإجراء والذي لاقي استحسان من المتقدمين، كونها خطوات اختصرت الوقت ووفرت وقللت المجهودات.

طريقة حجز تصريح صلاة القيام:

بمجرد أنه تم الإعلان عن حجز صلاة القيام تزايدت عمليات البحث بشكل سريع من قبل المعتمرين، بعد إعلان وزارة الحج والعمرة عن إمكانية حجز تصريح صلاة القيام بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان، وذلك من خلال الدخول على منظومتي توكلنا واعتمرنا وتطبيقاتهم الإلكترونية الرسمية المتاحة على الهواتف الذكية، يأتي ذلك استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الشهر الكريم، من أجل تفعيل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية، والتعليمات التي تم وضعها للحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين في الحرمين، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، ساهمت دون شك في إضافة المزيد من الانضباط والالتزام بالقواعد والاشتراطات، ونستعرض في مقالنا هذا ومن خلال موقعنا موقع ثقفنى طريقة حجز تصريح صلاة القيام في المسجد الحرام تتلخص في الدخول على حساب على احد التطبيقين توكلنا أو اعتمرنا، واستكمل الخطوات والإجراءات التالية :