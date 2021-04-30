بادر واعرف السلع الممنوع استيرادها من الخارج بالخطوات وتفاصيل أخرى

يحتاج المواطن السعودي والمقيم قبل شراءه أي سلعة من الخارج أن يكون ملم وعلى علم بمعرفة السلع المسموح باستيرادها والسلع الممنوع استيرادها من الخارج، ومن خلال مقالنا هذا نتعرف على خطوات معرفة السلع الممنوع استيرادها من الخارج من خلال موقعنا ثقفني، حيث أكد المهتم بالتجارة الإلكترونية فيصل صالح ‫في المملكة العربية السعودية أنه قبل طلب أي سلعة من خارج السعودية على أهمية الدخول على موقع الجمارك السعودية ومعرفة السلع الممنوع استيرادها، مشيراً إلى أنه سيظهر جدول مبيناً فيه جميع أنواع السلع الممنوعة، والهدف من هذا الجدول بعد معرفة السلع هو تشجيع المنتجات البلدية وزيادة دخل الاقتصاد في السعودية.