كيف افتح حساب بالراجحي المالية 1442-2021

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عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من العملاء لمعرفة كيف افتح حساب بالراجحي حيث يوفر الكثير من التسهيلات والمميزات للعملاء بشكل مباشر، ويوفر لهم خدمات مصرفية مختلفة، لذلك سوف نتعرف خلال السطور القادمة عن طريقه فتح حساب مباشر في بنك الراجحي وذلك للأفراد، وطريقة التسجيل بالإضافة إلى الخدمات والتسهيلات التي يحصل عليها العميل عند فتح الحساب، يتبع…

كيف افتح حساب بالراجحي مباشر 2021

في حال أن كُنت سعودي أكبر من 18 عام يُمكنك التسجيل، ولمعرفة كيفية فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد يمكن القيام بمجموعة من الخطوات بشكل بسيط يسهل على العميل فتح حساب، والاستفادة بجميع الخدمات والتسهيلات بشكل مباشر، وذلك عن طريق التالي:

يتم تسجيل الدخول إلى الخدمة الإلكترونية من خلال صفحة مباشر للأفراد عبر مصرف الراجحي.

من خلال الصفحة الرئيسية يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالتحقق من الشخصية بشكل صحيح.

إدخال رقم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالعميل.

يجب إدخال رمز PIN المرتب طب بطاقة الصراف الآلي للعميل.

إدخال رقم الحساب بشكل صحيح.

يتم الضغط على أيقونة الاشتراك في خدمة المباشر للأفراد.

لابد من اختيار اسم مستخدم وكلمة مرور حتى يتم تسجيل الدخول.

إدخال رقم الهاتف بشكل صحيح.

يتم إضافة رمز التفعيل الذي يتم إرساله إلى الهاتف من خلال الرسائل القصيرة.

عن طريق الخطوات السابقة تكون جميع الخطوات عملية التسجيل تمت بشكل صحيح، ويمكن القيام بجميع المعاملات البنكية بشكل آمن ومباشر للأفراد.

خدمات الراجحي المباشر للأفراد

هناك مجموعة من المزايا يحصل عليها العميل عند التسجيل في خدمة الراجحي المباشر للأفراد، وهي عبارة عن التالي:

تسهيل القيام بجميع المعاملات البنكية بشكل سريع.

معرفة ملخص الحساب بشكل إلكتروني.

سداد عمليات البيع من خلال التطبيق الاستفادة بجميع الخدمات.

الحصول على كشف الحساب بشكل مستمر.

التواصل مع خدمة العملاء من خلال تسجيل الدخول إلى التطبيق.

رقم بنك الراجحي

يُمكنك التواصل مع بنك الراجحي في حال وجود أي مشكلة في التسجيل عبر الاتصال على الرقم 920000084 أما عن الرقمي الدولي هو 00966114603333 أو رقم 8001248880 للتواصل من الخارج مع العملاء من الدرجة الأولى.

ومن خلال المعلومات السابقة يستطيع العميل معرفة كيف افتح حساب بالراجحي والاستفادة بجميع المزايا التي تم ذكرها.