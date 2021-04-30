نظام اودس بلس الاستعلام الشامل 1442 بالخطوات

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عمر شويل - جدة نظام اودس بلس الاستعلام الشامل من أشهر الأنظمة المقدمة من جامعة الملك عبد العزيز حيث تقدم الجامعات في المملكة العربية السعودية أنظمة إلكترونية للتعليم تساعد الطلاب في استكمال مسيرة التعليم عن بعد، حيث أصبح التعلم الإلكتروني من اهم الأشياء التي تسعى إليها جميع الدول لتتماشى بشكل جيد مع وسائل التقدم في الحياة المختلفة.

نظام اودس بلس الاستعلام الشامل

يعتبر نظام اودس بلس واحدًا من اشهر الأنظمة التعليمية الإلكترونية المقدمة من جامعة الملك عبد العزيز يساعد طلاب الجامعة في مرحلة البكالوريوس في استكمال النظام التعليمي المتطور، وهو يعتبر حلقة الوصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ويساعد في تقديم الخدمات المختلفة خلال المسيرة التعليمية داخل الجامعة، وتم تسجيل الدخول إلى النظام من خلال الطلبة عن طريق الموقع الرسمي الإلكتروني، ثم اتباع الخطوات الموضوعة من قبل الجامعة حتى يفصل الطالب إلى الخدمة المرادة.

خدمات اودس بلس الاستعلام الشامل

يقدم نظام اودس بلس الكثير من الخدمات المختلفة لجميع الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي، وهذا يساهم في إنجاز المهام بشكل إلكتروني، ومن الخدمات المقدمة من نظام اودس بلس التالي:

إمكانية الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالطالب عن طريق خدمة الاستعلام الشامل.

معرفة الجدول الدراسي المقررات الدراسية من خلال تسجيل الدخول بواسطة الطالب.

الاطلاع على الأنظمة الدراسية المتاحة داخل جامعه الملك عبد العزيز.

اختيار المقرر الدراسي والتسجيل به.

معرفة موعد الفصل الصيفي وتسجيل طلبة الانتظام.

الاطلاع على نتائج الاختبارات وعدد الساعات الدراسية.

تحديد أيام الغياب والحضور.

كيفية الاستعلام عن معاملة برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن المعاملة برقم الهوية من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للاستعلام عن المعاملة.

الضغط على أيقونة الاستعلام برقم الهوية.

يتم كتابة رقم المعاملة في المكان المخصص لذلك.

تحديد العام، ومن ثم كتابة رمز التحقق الموجود على الشاشة.

الضغط على أيقونة استعلام.

يمكنك تسجيل الدخول إلى نظام اودس بلس الاستعلام الشامل للاستفادة بجميع الخدمات المقدمة من النظام التعليمي اودس بلس، والاستفادة من التطور التقني الذي تقدمه جامعة الملك عبد العزيز، بالإضافة إلى الاستعلام عن كل ما يخص التعليم بواسطة رقم الهوية، عن طريق اتباع خطوات بسيطة مقدمة من الجامعة تم ذكرها في السابق.