حساب الحمل بالهجري وزارة الصحة والموعد التقريبي للولادة

حساب الحمل بالهجري وزارة الصحة، تحتاج بعض النساء وخاصة في المملكة العربية السعودية على حساب الحمل بالتاريخ الهجري ومعرفة موعد الولادة بالتاريخ الهجري لأنه التقويم المعتمد في المملكة في الكثير من القطاعات ويتم حسابه خاصة في قطاع التعليم ودخول الطفل على المرحلة الدراسية، ولذلك نجد هناك بعض المواقع التي تقدم خدمة حساب الحمل بالتاريخ الهجري، حيث أن حساب الموعد التقريبي للولادة هي معلومة ضرورية للمرأة حتى تكون مستعدة لعملية الولادة من الناحية النفسية والبدنية، وسوف نتعرف بالتفصيل على طريقة حساب فترة الحمل بالهجري، وكيفية حساب موعد الولادة.

حساب الحمل بالهجري وزارة الصحة

توفر وزارة الصحة السعودية حاسبة الحمل بالتاريخ الهجري التي تساعد النساء في الحصول على الحساب التقريبي للحمل وعدد الأسابيع أو الشهور المتوقعة ويمكن القيام بالحاسبة من خلال هذه الخطوات:

الدخول على موقع وزارة الصحة السعودية عن طريق الإنترنت.

من البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة يتم الدخول على التوعية الصحية ومنها الأدوات الصحية.

من القائمة الخاصة بالأدوات الصحية يتم اختيار حساب الموعد التقريبي للولادة.

الانتقال على الحاسبة واختيار تاريخ آخر دورة وتحديد اليوم، والشهر، والسنة وتحديد التاريخ الهجري.

الضغط على كلمة احسب وانتظار ظهور الرقم التقريبي بالتاريخ الهجري وما يقابله بالتاريخ الميلادي.

كيفية حساب الحمل بالتاريخ الهجري

يمكن حساب الحمل بالتاريخ الهجري وعدم الاعتماد على الحاسبة الإلكترونية التي قد لا تكون بالدقة التي تريدها المرأة وقديماً كانت النساء يقمن بحساب الحمل وربطه بالأحوال الجوية أو مواسم الحصاد وغيرها ويتم حساب الحمل بمعرفة أول يوم لحدوث الدورة الشهرية التي حدث بعدها الحمل، ثم إضافة 14 يوم إلى هذا التاريخ، ثم إضافة 9 أشهر موعد الحمل لمعرفة يوم الولادة بالتحديد.

عندما يكون تاريخ الدورة هو يوم الخامس من شهر صفر للعام 1442، يتم إضافة 14 يوم فيكون يوم الولادة هو يوم 19، وإضافة 9 أشهر مدة الحمل فيكون الشهر هو شهر 11 أي شهر ذي القعدة.