نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الوظائف العسكرية التجنيد الموحد عبر وظائف وزارة الدفاع 1442 في المقال التالي
التسجيل في الوظائف العسكرية التجنيد الموحد حيث أن وزارة الدفاع اليوم بالمملكة العربية السعودية قد بدأت في الحصول على طلبات التقدم والتسجيل للراغبين، بالالتحاق في الخدمة العسكرية منها الرجال والسيدات، من خلال الدخول لبوابة القبول والتجنيد الموحدة، وهذا أثناء الفترة التي قد تم الإعلان من أجل تلقي التسجيل فيمن تنطبق عليه شروط العمل جندي أو جندي أول وأيضاً رقيب، من بين آخر المستجدات الصادرة من قبل الوظيفية العسكرية بالمملكة الجديدة التي تم الإعلان من قبل وزارة الدفاع، وقد قامت بطرح المرحلة الثامنة من القيام بالتقديم وأيضاَ تسجيل القبول والتجنيد الموحد بداخل القوات المسلحة لعام 1442 بالمملكة العربية السعودية، لذا فقد أعلنت الوزارة في الفترة الأخيرة عن القيام بفتح رابط التقدم بوزارة الدفاع لعام 1442 لكافة الراغبين، وسوف نعرض لكم اليوم التسجيل في الوظائف العسكرية التجنيد الموحد.
التسجيل في الوظائف العسكرية التجنيد الموحد
اهتمت وزارة الدفاع بأن تقوم بتحديد عدد من الشروط الهامة التي تتوفر لكافة الراغبين بالقيام بمهام التسجيل والتقدم على وظائف القوات المسلحة وجاءت كالآتي:
- يجب على المتقدم أن يكون حامل للجنسية السعودية، كما أنه من الضروري أن يكون متزوج من سيدة حاملة للجنسية السعودية.
- يجب أن على المتقدم أن يتراوح عمره ما بين 17 عام وحتى 40 عام.
- يجب أن يكون حامل لشهادة حسن سير وسلوك.
- من الشروط الهامة أن يجتاز كافة الاختبارات والفحوصات التي يتم القيام بها من خلال اللجنة.
خطوات التقديم على وزارة الدفاع
- يتم الدخول على الرابط الرسمي الخاص بوظائف وزارة الدفاع
- يتم الضغط على خانة تسجيل جديد.
- يتم إضافة البيانات المرغوب بها.
- يتم إضافة الباسورد وتأكيده.
- يتم الانتهاء من تفعيل الحساب، وننتقل لإضافة البيانات الشخصية، ويتم تسجيل الدخول وتحديد الوظيفة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل في الوظائف العسكرية التجنيد الموحد عبر وظائف وزارة الدفاع 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.