التسجيل في الوظائف العسكرية التجنيد الموحد عبر وظائف وزارة الدفاع 1442

التسجيل في الوظائف العسكرية التجنيد الموحد حيث أن وزارة الدفاع اليوم بالمملكة العربية السعودية قد بدأت في الحصول على طلبات التقدم والتسجيل للراغبين، بالالتحاق في الخدمة العسكرية منها الرجال والسيدات، من خلال الدخول لبوابة القبول والتجنيد الموحدة، وهذا أثناء الفترة التي قد تم الإعلان من أجل تلقي التسجيل فيمن تنطبق عليه شروط العمل جندي أو جندي أول وأيضاً رقيب، من بين آخر المستجدات الصادرة من قبل الوظيفية العسكرية بالمملكة الجديدة التي تم الإعلان من قبل وزارة الدفاع، وقد قامت بطرح المرحلة الثامنة من القيام بالتقديم وأيضاَ تسجيل القبول والتجنيد الموحد بداخل القوات المسلحة لعام 1442 بالمملكة العربية السعودية، لذا فقد أعلنت الوزارة في الفترة الأخيرة عن القيام بفتح رابط التقدم بوزارة الدفاع لعام 1442 لكافة الراغبين، وسوف نعرض لكم اليوم التسجيل في الوظائف العسكرية التجنيد الموحد.

التسجيل في الوظائف العسكرية التجنيد الموحد

اهتمت وزارة الدفاع بأن تقوم بتحديد عدد من الشروط الهامة التي تتوفر لكافة الراغبين بالقيام بمهام التسجيل والتقدم على وظائف القوات المسلحة وجاءت كالآتي:

يجب على المتقدم أن يكون حامل للجنسية السعودية، كما أنه من الضروري أن يكون متزوج من سيدة حاملة للجنسية السعودية.

يجب أن على المتقدم أن يتراوح عمره ما بين 17 عام وحتى 40 عام.

يجب أن يكون حامل لشهادة حسن سير وسلوك.

من الشروط الهامة أن يجتاز كافة الاختبارات والفحوصات التي يتم القيام بها من خلال اللجنة.

خطوات التقديم على وزارة الدفاع