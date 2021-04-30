نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري | تمويل سكني بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنون السعوديون على شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري لامتلاك بيت سكني، حيث أصبح من الصعب الآن الحصول على قروض بنكية ثم التوجه لشراء مسكن خاص، وذلك لارتفاع قيمة الفائدة التي تفرضها البنك على المُقترض فيصعب عليه تسديد قيمة القرض ومن ثمَ يتم الحجر على المنزل، لذلك سنقوم بتوفير جميع المعلومات الخاصة بالحصول على بيت سكني مُقدم من البنك العقاري بتقسيط شهري دون الحاجة للحصول على أي قروض ربوية.

شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري

فالبنك العقاري يهدف إلى رؤية أسمى من الرؤية الربحية من التمويل وهي الرغبة في مساعدة المواطنين السعوديين على امتلاك منازلهم الخاصة والتمتع بنعمة الأمان وتكوين الذكريات مع أفراد الأسرة.

وقد وضع البنك عدد من الشروط لتتمكن من الحصول على التمويل السكني بسهولة، والشروط هي:

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل السكني يتملك جنسية سعودية. أن يكون الراتب الشهري له لا يقل عن 5,000 ريال سعودي. إن كان متزوجاً فيجب ألا يقل عمره عن 21 عاماً. أما إن كان أعزباً فيجب ألا يتجاوز سن 24 عاماً. اشترط البنك على المطلقة للحصول على القرض، أن يكون قد مر أكثر من عامين منذ انفصالها عن الزوج لتتمكن من امتلاك البيت. أما بالنسبة للمرأة المُتقدمة على التمويل السكني، فيلزم ألا يقل عمرها عن 40 عاماً في حين لم تكن متزوجة. يلزم ألا يكون قد تم الحصول على أي تمويلات شخصية من البنك فيما سبق، وذلك لإعطاء الفرصة لعدد من المواطنين بالتمتع بخدمات البنك. كما ويُشترط على المستفيد بألا يكون ممتلكاً لأي عقارات من قبل.

فهذه هي جميع الشروط التي قام البنك العقاري بالإعلام عنها عند طرحه لفكرة برنامج التمويل السكني، ويلزم على أي مُتقدم على التمويل بأن يستوفي جميع تلك الشروط ليحصل على هذا المسكن في أسرع وقت ممكن.

كما يمكنك الحصول على تمويلات شركة باب رزق جميل لإنشاء مشروعك الصغير والتمتع بدخل شهري يغنيك عن العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

فبعد التعرف على شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري ننتقل لنقطة كيف تتقدم للحصول على التمويل وما هي الأوراق اللازمة لتلك العملية:

يلزم وجود بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد.

كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

ورقة تعريف بالراتب الشهري للعميل.

صورة سجل للتأمينات.

ويمكن للمواطن السعودي بالحصول على تمويلات شركة معالم للتمويل دون الحاجة لتحويل راتب أو وجود كفيل والحصول على 250 ألف ريال سعودي نقداً.

مميزات شراء بيت عن طريق البنك العقاري

تأتي العديد من المميزات التي يقدمها برنامج شراء بيت عن طريق البيت العقاري للمواطنين السعوديين ذلك لأن البرنامج يقدم مميزات فريدة للمواطن منها:

أولاً أنه لا يتم فرض أية فوائد على القرض الذي يحصل عليه المستفيد من التمويل.

تأتي فترة سداد التمويل على تقسيط شهري يصل إلى 25 سنة.

يتيح البنك إمكانية البدء بتسديد قيمة التمويل بعد عامين من استلام البيت السكني وذلك لتسهيل جميع الأمور المالية على المواطن.

فهذه مميزات جيدة يقوم البنك بتقديمها لمساعدة المواطن السعودي على امتلاك منزلهم الخاص وتسهيل عمليات الزواج للشباب.

كما يمكنك الحصول على تمويل قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل الزواج الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي من وزارة التنمية الاجتماعية.

كيف يتم التقديم على طلب التمويل

ويمكنك الحصول على التمويل باتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى منصة البنك.

قم بتسجيل الدخول كمستخدم جديد.

ثم قم بالدخول إلى “المشاريع”، ثم اختير “جميع مشاريع”.

يتم الانتقال إلى صفحة المنتجات السكنية.

قم باختيار الوحدة السكنية الأنسب لك، ثم قم بالنقر على “تقديم طلب”.

أنواع القروض السكنية والعقارية

أما بالنسبة لنوعية التمويلات السكنية التي يقوم البنك بتوفيرها للمستفيدين والعلماء، فهي تندرج تحت هذه التصنيفات التالي:

إما أن تكون رغبة العميل في الحصول على شقة سكنية أو وحدة سكنية بمكان ما فيقو البنك العقاري بشراء تلك الشقة له. أو أن يكون الرغبة في شراء قطعة أرض ثم تقوم أن بإتمام عمليات البناء والتشطيب. والخيار الثالث هو تمويل لعمل إصلاحات سكنية في منزل تمتلكه بالفعل. الخيار الأخير هو تمويل خاص بأصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة حيث يقوم البنك بتوفير مكاتب وغرف اجتماعات خاصة لهؤلاء الحرفيين أو الصناعيين.

فبهذه كله قم تم توضيح جميع شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري وكذلك توفير المميزات التي يقوم البنك بتقديمها من خلال هذا البرنامج التمويلي السكني.