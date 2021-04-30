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عمر شويل - جدة منصة احسان للدعم الخيري وخطوات التسجيل والفئات المستفيدة 1442هـ ، أطلقت الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي سدايا وفقًا لرؤية المملكة 2030 منصة احسان للدعم الخيري بالمملكة العربية السعودية في الثاني والعشرين من شهر مارس 2021م للعمل على بناء مجتمع متكامل وحيوي يعمل على مساعدة الأسر الأشد احتياجًا وصاحبة الدخل المحدود لإعانتهم على الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة ولمساعدة المتبرعين في الصعوبات التي تواجههم أثناء التبرع عن طريق إجراء التحويلات البنكية للجهات غير الربحية بالمملكة.

منصة إحسان

تكمن أهمية منصة احسان للدعم الخيري في كونها منصة شاملة على درجة عالية من الموثوقية والشفافية والنزاهة، تعمل على بناء مجتمع متعاون في إطار منظومة فعالة لدعم العمل الخيري داخل المملكة وخارجها أون لاين.

تدشين منصة احسان للدعم الخيري1442هـ

فالهدف الأساسي من تدشين منصة احسان ehsan للدعم الخيري بالمملكة هو تفعيل دورها الريادي في تقليل المشكلات التي تواجه المتبرعين أثناء التبرع، وحتى توفر للشركات غير الربحية الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين لمعرفة مدى مصداقيتهم في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بإشراف العديد من اللجان الرسمية داخل المملكة وخارجها.

منصة احسان للدعم الخيري وخطوات التسجيل والفئات المستفيدة 1442هـ

جاء قرار تدشين منصة احسان بناءً على قرار سامي من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله، لتحتل المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية المرتبة الخمسين في العطاء الخيري للكثير من الأسر الفقيرة داخل المملكة، وذلك وفقًا لتقرير الذي تصدره مؤسسة المعونة الخيرية.

الفئات المستفيدة من الدعم الخيري لمنصة احسان ehsan 1442 هـ

تتيح منصة احسان للدعم الخيري العديد من الخدمات التي توفر لبعض فئات المجتمع الحصول على الدعم المادي المُقدم من المتبرعين حرصًا منها على تخفيف العبء الواقع عليهم نظرًا للظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعانون منها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة من إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومن هذه الفئات المستفيدة مايلي:

ـ مرضى العمليات الجراحية العاجلة.

ـ المرأة المطلقة والأرملة وومن يعانون من ظروف أسرية صعبة من خلال تقديم الدعم لهم بشراء أجهزة كهربائية والمنزلية.

ـ مرضى الغسيل الكلوي.

ـ ذوو الإعاقات الخاصة وتأهيلهم، والأطفال المصابون بأمراض طفولية منذ الصغر.

ـ الأيتام ومرضى السرطان.

ـ دعم الأماكن البعيدة بمياه الشرب.