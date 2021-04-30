شروط التسجيل في برنامج ريف 1442 وكيفية التسجيل بالخطوات

شروط التسجيل في برنامج ريف فقد أعلن برنامج ريف الزراعي عن تقديم مجموعة من الشروط، حتى يستطيع الجميع المشاركة والتسجيل في البرنامج فهو أحد البرامج الهامة التي قدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة داخل المملكة العربية السعودية لعدد كبير من المزارعين، ويقدم الكثير من الخدمات الزراعية ويسعى إلى تعزيز المنظومة الزراعية والتطوير الريفي، وسوف نتعرف معا على طريقة وشروط التسجيل.

شروط التسجيل في برنامج ريف 1442

قدمت وزارة البيئة والمياه الزراعة مجموعة من شروط التسجيل برنامج ريف والتي تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية سواء كان للرجل أو للمرأة.

يجب أن يكون المتقدم حامل لاحد المهن الزراعية المحددة داخل البرنامج.

يجب أن يكون من سكان المنطقة التابعة إلى الدعم المقدم من البرنامج.

أن يكون المتقدم غير حاصل على أي وظيفة في القطاع الخاص أو العام.

لا يجب أن يقل سن المتقدم عن 21 عام.

لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم أكثر من 6000 ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون جميع البرامج التي يستفاد منها المتقدم ثلاثة برامج فقط.

ألا يحصل على مبلغ دعم مالي أكثر من 54,000 ريال سعودي في السنة لجميع البرامج.

يجب تقديم الأوراق التي تثبت الأهلية لمزاولة مهنة الزراعة.

كما يجب الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية والصحية التي وضعتها الوزارة، ويكون معتمد من البرنامج.

لابد أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي نشط، ويتم تسجيل هذا الحساب في منصة ريف.

أن تكون الأسر المتقدمة حاصلة على وثيقة للعمل الحر من وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

طريقة التسجيل في برنامج ريف

بعد أن يتأكد المتقدم أنه ينطبق عليه جميع الشروط الخاصة بالتسجيل يمكن اتباع مجموعة من الخطوات للتسجيل في البرنامج، والتي تتمثل في الآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

سوف يتم الانتقال إلى صفحة جديدة لكتابة جميع البيانات اللازمة للمتقدم.

إدخال رقم الهوية بشكل صحيح.

كتابة كلمة المرور والتأكيد عليها من خلال كتابتها مرة أخرى.

إدخال رقم الجوال الخاص بالمتقدم.

كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على أيقونة التسجيل.

من خلال الخطوات السابقة يمكنكم معرفة شروط التسجيل في برنامج ريف 1442 ولمن ينطبق عليه جميع الشروط يستطيع التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المقدمة للبرنامج بكل سهولة، من خلال خطوات بسيطة.