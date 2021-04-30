تقدم شركة حوسبة السعودية العديد من الخدمات المحاسبية السحابية المتكاملة والتي تتم من خلال منصتها الرقمية علي الإنترنت ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لحضراتكم طريقة وشروط التسجيل في منصة حوسبة ، والتي توفر لكم العديد من الحلول الذكية من خلال تقنيات رقمية متطورة وخدمات سحابية عديدة تمكنكم من أدارة أعمالكم عن بعد في أي وقت ومن أي مكان ، ومنصة حوسبة تطرح حلول عديدة لإدارة المنشآت وفريق العمل والعمليات المحاسبية ، كما تعمل علي تحليل بيانات المشاكل الموجودة في النظامي المحاسبي للشركات وإيجاد حلول جزرية بطرق مبتكرة لهذه المشاكل ، وتقدم المنصة تطبيق رقمي علي الهواتف المحمولة لتسهل التعامل علي عملاؤها من أكثر من وجهة تصفح ويمكنكم معرفة المزيد من المعلومات عن منصة حوسبة الرقمية المتكاملة من خلال موقعنا.

طريقة وشروط التسجيل في منصة حوسبة

تضع منصة حوسب الإلكترونية بعض الاشتراطات علي مستخدميها كنوع من التعاقد بين الطرفين نستعرض لكم هذه الشروط كالآتي :

إقرار عدم إساءة استخدام خدمات المنصة من قبل العميل.

إقرار العميل بعد تقديم منتجات تنافس خدمات المنصة.

إقرار العميل ببراءة ذمته القانونية أمام الجهات الأمنية.

إقرار العميل بالامتثال لقوانين ولوائح المملكة العربية السعودية.

التزام العميل بتقديم معلومات صحيحة محدثة بصورة دورية.

التزام العمل بالامتثال للإشعارات المستقبلة من المنصة علي الخدمات التي يستخدمها.

التزام العميل باستخدام خدمات المنصة في عمليات مشروعة.

التزام العميل بعدم استخدام خدمات المنصة لأعمال الاحتيال أو المخالفات القانونية.

تعهد العميل بعدم استخدام الخدمات في الإيذاء أو الإضرار بأحد.

تعهد العميل بتبادل المعلومات عبر المنصة بين الشركات لتقييم التعاملات.

تعهد العميل بالاستخدام السليم منعاً لعرقلة نظام تشغيل المنصة.

تعهد العميل بالحفاظ علي المنصة من الإضرار بأي شكل من طرفه.

تعهد العميل بالحصول علي إذن كتابي حال رغبته في نشر محتوي المنصة.

التزام العميل بسرية بيانات حسابه لدي المنصة.

التزام العميل بتقديم أوراق ثبوت هويته.

تعهد العميل بحق المنصة بوقف الخدمات دون إبداء أسباب.

يحظر نقل أوتوزيع أو اجتزاء أوتخصيص أوتأجير أوفك شيفرة المنصة.

يحظر حذف أو تعديل أو نقل خدمات المنصة بغير غرضها.

يحظر تقديم الخدمات لمن هم دون سن الدراسة المتوسطة.

يحظر الإساءة للشركة وخدماتها وموظفيها.

يحق للمنصة الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية لمتحوها.

يحق للمنصة فرض رسوم جديده علي خدماتها.

يستوجب دفع قيمة الخدمات فور الحصول عليها ويحظر خدمات العميل حال رفضه الدفع حتي يقوم بالسداد.

يلتزم العميل بمسؤولية سؤ استخدامه لخدمات المنصة أو انتهاكه حقوق أو شروط الملكية.

ما تقدمه المنصة عبارة عن معلومات عامة لا تتحمل بموجبها عد قدرة العميل علي استخدام الأدوات ، كما أن جودة الخدمات مسؤولية المندوب.

يحق للمنصة تعديل الخدمات أو إيقافها ولا تقدم ضمانات علي الخدمة أو مواصفاتها ، كما أن العروض الغير صادة عن المنصة غير ملزمة لها.

المنصة غير مسؤولة عن الخدمات من مواقع خارج نطاقها.

العقد غير محدد المدة ويمكن غلق الحساب وغلق التطبيق نهائياً في أي وقت.

تقوم المنصة بإرسال الإخطارات للعملاء عبر وسائل التواصل المسجلة لديها.

تخضع تعاملات المنصة لقوانين المملكة.

طريقة إنشاء الحساب

نقوم بإتباع الخطوات التالية للحصول علي حساب من منصة حوسبة الرقمية كالآتي :

نقوم بتحميل تطبيق حوسبة عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور.

نقوم باختيار تسجيل مستخدم جديد.

ندخل بيانات اسم المستخدم وكلمة مرور وبريد إلكتروني ورقم هاتف.

نضغط علي تسجيل بعد ذلك.

بعد تلقي إشعار التفعيل والقيام بالتفعيل يمكنك استخدام خدمات التطبيق.

ويمكنكم أيضاً التعرف علي كيفية الحصول علي نطاق سعودي لخدماتكم شركاتكم ونقل نطاقكم إلي نطاق سعودي