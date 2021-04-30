نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة العشاء في الرياض رمضان 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة العشاء في الرياض حيث تُعدّ الرياض عاصمة للملكة العربية السعودية ويفضل الكثير من الأِشخاص زيارتها والمكوث داخلها لأنها تحمل العديد من الأماكن السياحية الجميلة والرائعة، كما أنهم يفضلون تأدية الصلوات الخمس في المساجد المختلفة لمدينة الرياض، كما يمكنهم شراء كثير من التحف التذكارية حتى الملابس وغيرها من الأشياء الأخرى التي تتميز بها مدينة الرياض.

تعتبر مدينة الرياض عاصمة للملكة العربية السعودية وهي من أكبر المدن الموجودة في المملكة وأيضاً ثالث أكبر عاصمة عربية، تقع الرياض في منتصف شبه الجزيرة العربية داخل هضبة نجد، تقع على ارتفاع 600 متر فوق مستوي سطح البحر، المدينة مقر إمارة منطقة الرياض طبقًا إلى التقسيم الإداري في المناطق السعودية.

تحتوي الرياض على عدد كبير من السكان يصل إلى ستة ملايين نسمة على حسب الإحصائيات التي صُدرت في عام 2018، تقع المدينة ضمن أسرع المدن من حيث التطوير والتوسع في كافة الأمور الحياتية، حيث تمكنت من التوسع خلال نصف قرن منذ ظهورها حتى وصلت إلى 3.115 كم مربع في هذا الوقت الحالي.

اكتسبت المدينة شهرة تاريخية وسياسية وتجارية في بداية نشأتها، كانت عاصمة لإقليم اليمامة تُسمي “حجر” وبعد انقضاء 90 عام على اختيارها كعاصمة للمملكة السعودية الثانية والثالثة كانت مدينة الرياض مكاناً للكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية أيضاً، إلى أن حصلت على لقب عاصمة الثقافة العربية خلال عام 2000،

وأيضاً عاصمة الإعلام العربي في عام 2019 وأُقيم فيها الكثير من المؤتمرات العربية والخليجية والمحلية والعالمية وغيرها الكثير من المؤتمرات، تعتبر مدينة الرياض واجهة للمملكة العربية السعودية في مجال الثقافة والسياسة كما أنها تحتوي على المقرات الرئيسية والهامة للدولة.

إذا كنت من سكان مدينة الرياض فسوف يهمك معرفة المواقيت الخاصة بالفروض الخمس الأساسية في هذه المدينة بدايةً من صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء وهي كالتالي: