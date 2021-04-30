نخلة صامدة .. بين الأنقاض

دوت الخليج – هيئة التحرير ظلت هذه النخلة صامدة مابين الأنقاض في أقدم أحياء المدينة .. أبيار علي .. ميقات ذي الحليفة

في ظل التوسعة الجديدة للميقات والذي يشهد تغييرا ً كبيراً في إضافة العديد من مواقف السيارات والحافلات للزوار والمعتمرين .. كما يشهدُ تحسيناً حضارياً وإزالة للبيوت والمنازل الشعبية.. الجميل أن خلف هذه النخلة معالم قديمة في الحي وهي مدرسة ذي الحليفة الإبتدائية وفول الأكتع وغاز القرافي وعمارة العم جمعان المطرفي الأقدم في هذا الحي وغيرها من المنازل , صمود هذه النخلة يعلمنا الصبر ويعلمنا كثيراً من الأمور في حياتنا , فاصبري أيتها النخلة فقريباً سوف تحفك المباني الجميلة والبيئة الحضارية وسوف يكون بجانبك ممشى للرياضة وتبقين الأميرة في هذا الحي, ورمزا ً للنماء والعطاء والصمود

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