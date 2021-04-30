نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل بنك الرياض | الشخصي والعقاري وسيارات بالتفاصيل الكاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل بنك الرياض تعتبر أحد أهم الأدوات التي يمكنك استخدامها عبر الإنترنت، وذلك بهدف التخطيط المالي وفقاً لاحتياجاتك الحالية والمستقبلية، حيث يمكنك ذلك من تحديد قيمة التمويل بكل أنواعه بكل سهولة، سواء كان شخصي أو عقاري أو سيارات، سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بذلك في هذا المقال، تابع معنا.

حاسبة التمويل بنك الرياض

تعتبر من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك الرياض لعملائه، حيث تساعدك على حساب قيمة التمويل، ولكن تمكنك فقط من حساب القيمة التقريبية للتمويل والدفعات الشهرية، وذلك بغرض معرفة القيمة الفعلية بشكل دقيق، ويوجد أنواع عديدة للتمويل كالتالي:

الشخصي.

العقاري.

تمويل السيارات.

800-124-2020 يمكنك معرفة المزيد ومعرفة المبالغ الدقيقة من خلال الاتصال على الرقم السابق، أو زيارة أحد فروع المصرف.

حاسبة التمويل الشخصي بنك الرياض

يعتبر التمويل الشخصي بمثابة خدمة هامة يقدمها المصرف لجميع فئات المواطنين السعوديين، للمقيمين، والموظفين العاملين بالقطاع العام والخاص، والموظفين المتقاعدين، والشركات الكبرى، حيث يمكنك تحديد القرض الملائم لك وحساب قيمته باتباع الخطوات التالية:

البيانات الشخصية مثل: تاريخ الميلاد، والجنسية. التفاصيل المالية والمهنية مثل : القطاع، والدخل الشهري بالريال السعودي، نوع الراتب، والالتزامات الشهرية الحالية بالريال السعودي. تفاصيل التمويل: عن طريق اختيار الفترة وتحديد عدد الشهور.

قم بالضغط على أيقونة “احسب” سوف تقوم الحاسبة الخاصة بك بحساب قيمة القرض.

حاسبة التمويل العقاري

تمكنك خدمة حاسبة التمويل العقاري التي يقدمها بنك الرياض من تحقيق حلمك وحلم عائلتك، وذلك من خلال امتلاك أي عقار ضمن باقة من الحلول السكنية وبهامش ربح تنافسي.

يساعدك ذلك على تحقيق تطلعاتك نحو الاستقرار والمستقبل الآمن لك ولعائلتك، ويمكنك الآن باستخدام حاسبة التمويل العقاري الخاصة بك تقدير القيمة التقريبية للقرض والمدفوعات الشهرية، وذلك من خلال إدراج البيانات التالية بشكل صحيح كالتالي:

التفاصيل المالية والوظيفية:

صافي الراتب بالريال السعودي. الالتزامات الشهرية بالريال السعودي. مدة التمويل بتحديد عدد السنوات.

تفاصيل الملكية:

تحديد سعر العقار. تحديد نوع السكن : رهن عقاري أو السكن الأول أو السكن الثاني.

قم بالضغط على أيقونة “حاسبة التمويل”، وبذلك يمكنك معرفة القيمة التقريبية للقرض.

تقدم لك المملكة العديد من الخدمات التمويلية الأخرى، يمكنك الحصول على تمويلك خلال 30 دقيقة فقط، لذلك تعرف على تمويل الراجحي الجديد.

التمويل التأجيري للسيارات

يمكنك الآن اقتناء سيارة أحلامك بكل سهولة، إذا كنت لا تستطيع دفع ثمنها مقدماً، يتيح لك المصرف خدمة التمويل التأجيري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يمكنك حساب قيمة القرض واقتناء السيارة التي ترغب بها من خلال ملء البيانات التالية:

قم بإدخال البيانات الشخصية كالتالي:

اسم العميل. الجنسية. رقم الجوال. تاريخ الميلاد.

التفاصيل المالية والمهنية:

القطاع. الراتب الشهري بالريال السعودي. نوع الراتب.

تفاصيل السيارة والتمويل:

الدفعة المقدمة بالريال السعودي. سعر السيارة بالريال السعودي. اختر فترة التمويل مع تحديد عدد الشهور.

قم بالضغط على أيقونة “احسب” سوف يظهر لك القيمة التقريبية للقرض ليمكنك اقتناء السيارة.

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