حل مشكلة لا يوجد لديك صلاحية الدخول إلى نظام نور NOOR RESULTS لاستخراج الشهادات

حل مشكلة لا يوجد لديك صلاحية الدخول إلى نظام نور من المشكلات الشائعة في الفترة الحالية والتى تواجه المستخدمين عند الدخول على رابط نظام نورNOOR RESULTS لاستخراج الشهادات بعد أن أكدت وزارة التعليم السعودية إعلان نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية فقط، فيجدون أمامهم مشكلة لا يوجد لديك صلاحية الدخول إلى نظام نور لم تمكنهم من الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 في السعودية، وفق شروط نجاح طلاب الابتدائية في نظام نور وكذلك شروط نجاح طلاب المرحلتين المتوسطة على نظام نور الإلكتروني.

حل مشكلة لا يوجد لديك صلاحية الدخول إلى نظام نور

هناك أسبابًا عديدة تؤدى إلى مشكلة لايوجد صلاحية للدخول إلى نظام نور حيث قد يكون الطالب خريجًا من الثانوية العامة، فيكون خروجه تلقائيًا، عدم إدخال اسم المستخدم بطريقة صحيحة، أو خطأ في كلمة المرور، وغيرها من المشاكل الفنية، ولعل طريقة حل مشكلة لا يوجد لديك صلاحية الدخول إلى نظام نور تكون على النحو التالي:

إعادة ضبط كلمة المرور للطالب.

أطلب من المعلم أو إدارة المدرسة إرسال كلمة مرور جديدة.

الرجوع للمدرسة لحل المشكلة.

لايمكن للطلاب الخريجي الدخول إلى نظام نور.

إعادة كلمة السر أو المستخدم على نظام نور

ربما يفقد المستخدم بيانات على نظام نور الإلكتروني لأي سبب من الأسباب، فيمكن إعادة كلمة السر أو المستخدم على نظام نور.

شروط نجاح طلاب الابتدائية في نظام نور

يشترط النجاح في مواد التقويم المستمر.

إتقان 75% من معايير كل مادة على أحد المستويات.

النجاح في مواد التقويم المستمر والختامي “مواد الاختبارات التحريرية النهائية”.

حصول الطالب على 50 درجة من 100 درجة المجموع الكلي.

تحقيق نسبة الشرطية 20% بدرجة الاختبار النهائي للفصل الثاني.

إذا تغيب الطالب بدون عذر مقبول عن نهاية الاختبارات يكمل في المادة.

شروط نجاح طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في نظام نور

حددت وزارة التعليم السعودية شروط نجاح طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في نظام نور على النحو التالي: