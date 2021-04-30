نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقات إخراج زكاة الفطر في السعودية وأهم منصات إخراج الزكاة في المقال التالي
أوقات إخراج زكاة الفطر، تعتبر زكاة الفطر من الواجبات التي يتم إخراجها في شهر رمضان والتي تم التأكيد عليها في السنة النبوية، لتكون طهر للمسلم من اللغو وإطعام للمساكين في شهر رمضان، ويتم تقديمها في وقت معين سوف نتعرف عليه كما ورد من أقوال العلماء، ولكل بلد لجان تابعة للدولة تساعد في إخراج هذه الزكاة إلى مستحقيها.
أوقات إخراج زكاة الفطر
أجمع العلماء على أن إخراج زكاة الفطر جائزة من بداية شهر رمضان المبارك وحتى قبل صلاة العيد كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، عن ابن عابس قال:
{فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ}.
وعليه فإن إخراج الزكاة مرتبط بشهر رمضان من أوله إلى آخره ولكن قبل صلاة العيد المستحب في زكاة الفطر أن يتم التعجيل في إخراجها وعدم الانتظار وتحري الفقراء والمساكين وإخراجها لهم.
منصة زكاتي السعودية
من المنصات الهامة التي تساعد على إخراج الزكاة في المملكة والتي يتم عن طريقها حساب زكاة الفطر والمساعدة في إخراجها إلى المستحقين في كافة أنحاء المملكة.
منصة تبرع
تم إطلاق منصة تبرع السعودية لمساعدة المتبرعين ومن يدفعون زكاة الفطر على التواصل مع أصحاب الحاجات وهي منصة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقدم المنصة فرص التبرع بالحبوب من الأرز أو التمر وغيره لمناطق المملكة المختلفة.
كما توفر فرص التبرع المختلفة حتى يتمكن الجميع من توصيل الزكاة إلى منافذها الشرعية، وإلى من يحتاجون إليها داخل المملكة وخارجها، في أوقات الزكاة من بداية شهر رمضان وحتى آخره.
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