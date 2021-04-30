رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهويه فقط 1442

رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهويه فقط فهي من أهم الأمور التي يزداد البحث عنها من قبل أولياء الأمور خلال هذه الفترة، لمعرفة نتائج المرحلة الابتدائية داخل المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت وزارة التعليم أنه قد تم الانتهاء من التصحيح لأوراق الاختبارات، وسوف يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1442 المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية أيضًا، والتي قدمت الاختبارات الخاصة بها من خلال المنصات التعليمية التي أطلقتها المملكة.

رابط استعلام النتائج برقم الهويه فقط

يمكن معرفة نتائج الطلاب من خلال التسجيل عبر الحساب الشخصي في نظام نور من خلال مجموعة من الخطوات يقوم بها ولي الأمر، والتي تتمثل في التالي:

يتم تسجيل الدخول إلى رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب.

يتم إدخال الحساب الشخصي لولي الأمر، وذلك من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار الخدمات المقدمة من الموقع عن طريق الضغط على أيقونة النتائج الدراسية.

اختيار الفصل الدراسي التابع إليه الطالب.

يتم الضغط على أيقونة بحث للانتقال إلى صفحة المعلومات الخاصة بالطالب.

سوف يتطلب إدخال رقم الهوية، والضغط على أيقونة الاستعلام لمعرفة نتيجة الطالب أو الطالبة.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عن طريق حساب ولي الأمر

في حالة نسيان كلمة المرور للحساب الشخصي لولي الأمر، فقد وفر نظام نور إمكانية استعادة كلمة المرور المفقودة أو في حالة نسيانها، وعن طريق خطوات تأكيد الحساب يمكن استعادة كلمة المرور مرة أخرى، وتسجيل الدخول والاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الخطوات التي تم ذكرها في السابق.

قد تعرفنا على رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهويه فقط وذلك للفصل الدراسي الثاني لعام 1442 في جميع المدارس التابعة للمملكة العربية السعودية، كما أعلنت وزارة التعليم.