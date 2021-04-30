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عمر شويل - جدة طريقة استخراج بطاقة حديثة من صراف الراجحي، يعد بنك الراجحي من البنوك الشهيرة التي تقدم خدمات متنوعة لجميع العملاء داخل المملكة من المواطنين والمقيمين، ومن أبرز هذه الخدمات بطاقات الائتمان وهي بطاقات متنوعة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتمتع بأنها مرنة تناسب كافة الدول حول العالم تكفي متطلباتك أينما كنت، حيث يقدم مجموعة متنوعة من بطاقات الائتمان.

طريقة استخراج بطاقة حديثة من صراف الراجحي

يمكن لكافة العملاء داخل المملكة استخراج بطاقة الصرف الآلي من خلال عدة طرق سواء عبر الإنترنت أو عبر الأجهزة الذكية.

أولا عبر الإنترنت

يمكنك استخراج بطاقة صرف آلي لأول مرة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بنك الراجحي على الإنترنت.

اختيار الأيقونة الخاصة ببطاقة الائتمان.

إدخال البيانات المطلوبه الاسم ورقم الهوية والجنسية أو رقم الإقامة.

كتابة البيانات الخاصة بالتواصل مع صاحب البطاقة، والبيانات الخاصة بالمالية.

التأكد من كتابة كافة البيانات بشكل صحيح، والضغط على تقديم.

تقوم إدارة بنك الراجحي بالنظر في طلب التقديم والتواصل معك لاستخراجها.

استخراج بطاقة جديدة عبر الأجهزة الذاتية

يمكن استخراج بطاقة جديدة من بنك الراجحي عن طريق إحدى الأجهزة الذاتية التابعة للبنك، وذلك كما يلي:

الذهاب إلى أحد الأجهزة الذاتية التابعة للبنك.

من القائمة الرئيسية نختار طباعة بطاقة.

الضغط على طباعة بطاقة الراجحي مدى الحياة.

كتابة رقم الحساب الخاص بالمواطن في الخانة المخصصة له، والضغط على تأكيد.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالشخص.

تصلك رسالة عبر الهاتف بتأكيد الدخول إلى حسابك بنجاح.

قم بإدخال البصمة الخاصة بك لتأكيد عملية استخراج بطاقة جديدة.

قم باستلام البطاقة الخاصة بك عبر الجهاز ثم قم بتفعيل البطاقة حتى تتمكن من استخدامها، ويتم تفعيل البطاقة عبر أجهزة الصرف الآلي.