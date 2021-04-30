نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة أبشر لأبناء مجلس التعاون الخليجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة أبشر لأبناء مجلس التعاون الخليجي، انطلاقا لرؤية المملكة لعام 2030، والتي تسعى من خلالها إلى جعل جميع الخدمات والتعاملات تتم إلكترونياً، قامت وزارة الداخلية بإطلاق منصة أبشر الإلكترونية عام 2012، حتى يتمكن المواطنين والمقيمين من إنهاء كافة التعاملات الحكومية دون الذهاب إلى المكاتب، حيث تقدم المنصة ما يزيد عن 200 خدمة متنوعة تخدم 21 مليون مشترك داخل المملكة طوال 24 ساعة، ومن أبرز خدمات منصة أبشر الخدمات الخاصة بالمرور والخدمات الخاصة بالأحوال المدنية.

خطوات التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية

قامت المديرية العامة للجوازات بتوضيح خطوات التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية لأبناء مجلس التعاون الخليجي، وحاملي تأشيرة الإقامة عبر موقعها على تويتر، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

كتابة البيانات الشخصية للمسجل.

تأكيد عملية التسجيل في المنصة عبر أجهزة الخدمة الذاتية أو عبر المصارف السعودية.

خدمات حديثة عبر منصة أبشر الإلكترونية

تسعى وزارة الداخلية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها عبر منصة أبشر الإلكترونية، وكذلك التوسع في هذه الخدمات، لذا أضافت خدمات جديدة إلى المنصة منها: خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، خدمة تصحيح الحالة الإجتماعية، خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، خدمة تحسين المطورة.

خدمة أبشر للصم وضعاف السمع

قامت وزارة الداخلية بإطلاق نسخة مطورة من منصة أبشر، والتي تخدم الصم وضعاف السمع، حيث يستخدم فيها الموظف والمستفيد تقنية QR code، مع ترجمة الإشارات في مركز الاتصالات المرئي الموحد عبر نقاط الاتصال في كافة مراكز الأحوال المدنية.

ويذكر أن الوزارة قامت بإطلاق الإصدار الثاني من منصة ميدان، والتي قدمت أكثر من 14 خدمة أبرزها: قراءة الهوية الرقمية المحمولة، التحقق من تصريح الحج أو العمرة.