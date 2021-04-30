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عمر شويل - جدة شروط إثبات الاستقلالية للمستفيدين من دعم حساب المواطن، كان حساب المواطن في وقت لاحق قد أوقف التسجيل بشكل مؤقت لحين إثبات الاستقلالية للمستفيدين من دعم حساب المواطن لمن بلغوا 18 عام، وكان شرط أساسي للحصول على الدعم مرة أخرى هو رفع المستندات التي تثبت استقلالية هؤلاء الأفراد، ومن الجدير بالذكر أن دعم حساب المواطن من صور الدعم التي أطلقتها الحكومة السعودية لتقديم المساعدات المالية للأفراد التي قد تتعرض للضغوطات أثناء إصلاحات الحكومة الاقتصادية.

إثبات الاستقلالية للمستفيدين في دعم حساب المواطن

وردت أسئلة إلى حساب المواطن بشأن شروط الاستقلالية، حيث قال أحد المواطنين أنه يبلغ من العمر 24 عام فهل لا بد من إثبات الاستقلالية، مما دعا البرنامج إلى التذكير مرة أخرى بشروط إثبات الاستقلالية، والتي تتضمن:

أن يكون المستفيد قد أتم 18 عام.

إقامة المستفيد في مسكن منفصل.

أن يكون لدى المستفيد نفقة خاصة به.

أن يكون غير متزوج، متزوجة، وهذه الشروط تسري على الشباب والفتيات.

ومن الجدير بالذكر أن حساب المواطن يجيب على جميع الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمواطنين عن طريق الاتصال برقم 19912 من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءاً.

المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية

أعاد حساب المواطن تذكير المواطنين من جديد بالمستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية للأفراد التي تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 24 عام، حيث يجب رفع إحدى المستندات الآتية: