راتب متقاعدي التأمينات مايو 2021 تعرف على الموعد وآلية الصرف

راتب متقاعدي التأمينات مايو 2021 ، يزداد البحث عبر محركات البحث عن معرفة موعد صرف راتب متقاعدي التأمينات لشهر مايو 2021، ويترقب الكثير من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، سواء كانوا متقاعدين حكوميين أو منتسبين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ، عن موعد إيداع الرواتب الخاصة بشهر مايو 2021 على حساباتهم البنكية، ويزداد البحث عن معاش المتقاعدين، حيث تطبق المعاشات بطريقة إلزامية على المواطنين السعوديين، وتكون نسبة الاشتراك 18% من الأجر يدفع صاحب المعاش 9 % ويتحمل صاحب العمل 9%، ومع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم واقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تزداد المصاريف ويزداد الشراء في هذه الأيام استعداداً لدخول عيد الفطر، لذلك يكثر البحث عن الراتب، وفي السطور القادمة في هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” نقدم لكم موعد صرف راتب متقاعدي التأمينات لشهر مايو 2021، وكذلك نتطرق للحديث عن آلية الصرف وطرق الاستعلام عن الراتب.

موعد صرف راتب متقاعدي التأمينات لشهر مايو 2021

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، بتحديد موعد صرف راتب متقاعدي التأمينات لشهر مايو 2021، وذلك يوم 20\9\1442 هجرياً الموافق 2\5\2021.

شروط الحصول على المعاش التقاعدي

ألا يكون المستفيد على رأس العمل في أي جهة خاضعة للنظام.

أن يتم بلوغه سن الستين أو أكثر وكان مشتركاً لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

ألا تقل مدة الاشتراك عن 120 شهراً.

أما في حالة التقاعد المبكر يشترط ألا تقل مدة الاشتراك عن 300 شهراَ

آلية صرف راتب متقاعدي التأمينات

قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية، بتحديد آلية معينة يتم من خلالها صرف راتب متقاعدي التأمينات، وهذه الآلية هي كالتالي: