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عمر شويل - جدة زوار موقعنا الكرام ، نقدم لحضراتكم اليوم كيفية التحديث لبيانات حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية وذلك ضمن خدمات الملف الوطني الموحد من الحكومة الإلكترونية ، ويهدف تحديث البيانات لإتاحة كافة الخدمات المختصة بالدعم للمواطنين بالاطلاع الدائم علي مستجدات أوضاعهم المالية والمعيشية وخاصة مستفيدي الضمان الاجتماعي ومحالي المعاشات والعجز الكلي ومستفيدي المساعدات والمنح ، وعن طريح برنامج حساب المواطن يمكن للحكومة السعودية تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً ، مما يساهم في رفع المعاناة عن المواطنين ويمكنكم معرفة المزيد من المعلومات عن حساب المواطن من خلال موقعنا.

الاشتراطات الخاصة بتسجيل حساب المواطن

للاستفادة من خدمات الدعم الحكومي بشكل كامل عليكم بالتسجيل في حساب المواطن السعودي عبر الموقع الإلكتروني بإتباع الاشتراطات التالية :

يشترط تقديم المواطن للهوية الوطنية وكارت العائلة.

يشترط تقديم بيانات جهة العمل.

يشترط تقديم بيانات الراتب الشهري.

يشترط تسجيل بيانات الدخل كاملاً بما في ذلك الدعم الحكومي.

يشترط تسجيل بيانات دخل الزوجة.

يشترط تقديم رقم حساب بنكي مفعل.

يشترط أن لا يزيد الراتب الشهري للمواطن عن 20 ألف ريال شهرياً.

ومنظومة الدعم الحكومي للمواطنين تشتمل علي قائمة من قروض تمويلية عن طريق بنك التنمية الاجتماعية والتي عرضناها لكم.

كيفية التحديث لبيانات حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يستطيع المواطن السعودي تحديث بياناته عبر الملف الوطني الموحد للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي عبر اتباع بعض الخطوات كالآتي :

عليك في البداية الدخول لصفحة وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

ثم تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول للخدمات باستخدام رقم الهوية الوطنية.

نقوم بعد ذلك بإدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب.

ثم الضغط علي تسجيل الدخول.

نقوم بعد ذلك باختيار أيقونة تحديث البيانات لإجراء التحديث.

مزايا حساب المواطن

يقدم حساب المواطن مزايا عديدة للمواطنين السعوديين كالآتي :

يتم تقديم دعم مباشر للأسر التي يقل دخلها عن 2000 ريال شهرياً.

يتم تقديم دعم بنسبة 100% لمن يقل دخله عن الـ 2000 ريال.

قيمة دعم 75% لمن يتراوح دخلهم بين 12 و 15 ألف ريال شهري.

قيمة دعم 50% لم يزيد دخلهم عن الفئة المتوسطة.

لا يقدم الدعم لمن يزيد دخله عن الـ 20 ألف ريال شهري.

ويمكنكم التعرف علي منتج تمويل الأسرة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعنا.