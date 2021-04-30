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تسجيل الدخول في نظام طاقات والشروط اللازمة للتسجيل، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بإنشاء بوابة جديدة تعرف بنظام طاقات، وهذا النظام خاص بالخدمات التابعة للموارد البشرية وصندوق التنمية، ويوفر نظام طاقات أيضا الكثير من الخدمات ويدعم خدمة التوظيف، ويقدم نظام طاقات فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع الوظيفة الخاصة بالمستخدمين. تسجيل الدخول في نظام طاقات: يجب الدخول على الموقع الرسمي التابع لنظام طاقات.

ثم الضغط على اختيار مستخدم جديد.

بعد ذلك اختيار نوع الهوية.

إدخال البيانات الخاصة من اسم المستخدم، وتاريخ الميلاد، ورقم الهوية، والبريد الإلكتروني، وكلمة التأكيد، والرقم السري، وكلمة المرور، والرمز المرئي.

ثم الضغط على موافق، وذلك بعد قراءة الشروط والأحكام.

يتم إرسال رسالة تحتوي على رمز التحقق، يجب كتابة الرمز كما هو.

يتم إرسال رسالة لتأكيد تسجيل الدخول، وذلك بعد الضغط على كلمة تأكيد.

وبعد تسجيل الدخول نضغط على كلمة إضافة مؤهل، ثم نبدأ بملئ البيانات الخاصة بالمؤهل وهي بيانات المؤهل، والنسبة المئوية، وتاريخ البداية، وتاريخ الإنتهاء.

بعد ذلك نقوم بإدخال التخصص الدراسي، ونوع الكلية، وتاريخ التخرج، وبيانات الاتصال، والعناوين والمنطقة.

في النهاية نقوم بحفظ البيانات، واختيار مجال العمل المرغوب فيه، وتحديد قيمة الراتب. شروط التسجيل في نظام طاقات: يجب على المتقدم أن يكون سعودي، ولا يتم قبول أي جنسية أخرى، ولا يتم قبول المغتربين أيضاً.

يشترط أن تكون ولدة المتقدم سعودية الأصل.

يفضل امتلاك حساب خاص بالمتقدم في برنامج طاقات.

يشترط عدم امتلاك الشخص المتقدم على أي أملاك، بالإضافة إلى عدم كونه صاحب نشاط تجاري.

يجب أن يكون المتقدم قد أتم جميع مراحل التعليم.

كما يجب أن يواف على أن الدوام يكون كامل، والراتب لا يقل عن ثلاثة ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون الشخص المتقدم قد مر على الانتهاء من دراسته على الأقل ستة أشهر.

غير مسموح للأشخاص الموجودين بدور الرعاية، والأشخاص السجناء. الوسوم عمر شويل - جدة تسجيل الدخول في نظام طاقات والشروط اللازمة للتسجيل - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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