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عمر شويل - جدة كيفية حساب راتب التقاعد للعسكريين والمدنين في القطاعين الحكومي والخاص يهم قطاع كبير من العسكرين والمدنين حساب راتب تقاعدهم بالمملكة، وهذه الأمور تختص بها المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة، فأتاحت بوابة إلكترونية لحساب راتب التقاعد للعسكرين والمدنين من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص للحصول على القيمة الصحيحة لراتب التقاعد، وأصدرت الحكومة السعودية عدة أنطمه لحساب راتب التقاعد، التقاعد المدني، تبادل المنافع، كل هذه الأنظمة هدفها حق المواطن إذا كان عسكريا أم مدنيا فتمنحهم معيشة مستقرة لهم ولأسرهم، من خلال هذا المقال سوف نشرح كيفية حساب راتب التقاعد للعسكرين والمدنين من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وأيضا الحالات التي تحرم من راتب التقاعد، وأيضا حالات أيقاف راتب التقاعد ، كما نشير إلى حساب مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد.



كيفية حساب راتب التقاعد للعسكريين والمدنين في القطاعين الحكومي والخاص

تحرص المملكة العربية السعودية على توفير خدمات لمواطنيها للمعيشة في مستوى معيشي جيد لجميع العاملين العسكريين والموظفين للقطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص، فيتم صرف مكافأة لنهاية الخدمة لجميع الموظفين العسكرين والمدنين وراتب تقاعد يناسب حالاتهم الاجتماعية، ويختلف راتب التقاعد من وظيفة لأخري، وعدد سنوات الخدمة في عملة:

حساب راتب التقاعد للعسكرين وهو الراتب الأساسي الأخير في مدة الخدمة بالأشهر ونقسمهم على 480 شهرا. حساب راتب التقاعد للمدنين وهو الراتب الأساسي الأخير في مدة الخدمة بالأشهر ونقسمهم على 420 تشهرا.

كيفية حساب راتب التقاعد للعسكريين بالمملكة من منصة إلكترونية

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة حساب راتب التقاعد العسكري بكل سهولة إلكترونيا، فيتم حساب الراتب التقاعدي بناءا على بعض البيانات الخاصة، واتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد من الموقع الرسمي لها. ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك الضغط على أيقونة حسابة التقاعد. يجب عليك أن تدخل جميع البيانات المطلوبة منك ويجب أن تكون صحيحة. ثم تقوم بالضغط على عرض راتب التقاعد. سيظهر لك الراتب التقريبي لراتب التقاعد العسكري.

كيفية حساب راتب التقاعد للمدنين الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد. ثم يجب إدخال جنس المتقاعد ذكرا أم انثي. وإدخال نوع الخدمة “مدنية”. ثم أدخال قيمة اخر راتب لك قبل التقاعد. إدخال سنوات الخدمة ويجب إدخالها بالشهور. وأخيرا الضغط على أيقونة عرض الراتب للتقاعد.

الحالات التي تحرم من راتب التقاعد وحالات إيقافه

الحالات التي تحرم من راتب التقاعد:

إذا استخدم الموظف راتب معاش من جهة أجنبية دون الحصول على أذن رسمي من الجهات المختصة بالمملكة. يتم الحرمان من راتب التقاعد إذا كان الموظف معه جنسية اخرى غير الجنسية السعودية وتستثنى الزوجة من حالة الجنسية.

الحالات التي يقف معاش التقاعد لها: