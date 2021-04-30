نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض العمل الحر شروط الحصول على القرض طريقة التقديم على قرض العمل الحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض العمل الحر هو عبارة عن تمويل مالي يتم الحصول عليه في صورة قرض من بنك التنمية الاجتماعية ، ويهدف هذا التمويل إلى مساعدة الأفراد في إنشاء مشروعهم الخاص دون انتظار وظيفة حكومية او العمل في القطاع الخاص، كما يمكن الحصول عليه أيضاً في حالة الرغبة في التوسع لمشروع قائم، وفيما يلي سنعرض لكم شروط الحصول على القرض وطريقة التقديم للحصول على القرض.

شروط قرض العمل الحر

يوفر بنك التنمية الاجتماعية هذا القرض لكل السعوديين لمساعدتهم في الحصول على الاستقلال المالي، وقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن مجموعة من الشروط للحصول على القرض وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية ومقيم بالأراضي السعودية. يتم تقديم قرض العمل الحر لمن بلغ سن الـ 21 ولم يتجاوز سن الـ 60. لابد من تقديم وثيقة العمل الحر بما يثبت كفاءة المتقدم للعمل بالمشروع. يجب ألا يكون المتقدم كان قد تحصل على قرض سابق من بنك التنمية الاجتماعية ولم يقم بسداده بعد. يجب تقديم ضمانات للبنك تعادل ما يقدر بـ50% من قيمة القرض. يجب ألا يزيد راتب المتقدم للحصول على القرض عن 14 ألف ريال سعودي.

التقديم على قرض العمل الحر

يتم التقديم للحصول على هذا القرض من بنك التنمية الاجتماعية بالخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على قرض بنك التنمية ثم نتوجه إلى خدمة التقديم الإلكتروني. الضغط على ادخل بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم نقوم بتسجل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور. بعد ذلك يتم التحقق من الدخول على الموقع، ثم نقوم باختيار اضافة طلب جديد، ومنها نختار طلب الحصول على تمويل جديد. من الصفحة التالية نختار منتجات العمل الحر في آخر الصفحة. من الصفحة التالية نختار الخدمات التخصصية. نختار اسم الفرع المراد التقديم به ثم نضغط موافق. نقوم بملأ البيانات المطلوبة ثم نضغط حفظ. ثم نقوم بادخال بيانات الكفيل في القرض أو بيانات جهة العمل، ثم نضغط حفظ. نقوم بادخال قيمة القرض المطلوب ثم حفظ.

ويمكنكم متابعة تفاصيل التقديم للقرض من خلال هذا الفيديو:

كما ويذكر أنه يمكن التقديم للحصول على هذا القرض لكل السعوديين سواء كانوا موظفين في القطاع الخاص أو الحكومي، وكذلك للعاطلين عن العمل، وللنساء أيضاً، ويتم الحصول على هذا القرض بدون فوائد.