طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يعد الديوان الملكي هي من اهم نقط التواصل بين الملك والحكومة وجميع المؤسسات الدولة،لان يوجد به مكتب خاص بالملك ويباشر منه جميع الأعمال الخاصة بالدولة، منها يعرف الملك كل الشكوى المقدمة من المواطنين، ويسعى الملك دائما لحل مشاكلهم وتلبيه مطالبهم، ويشمل أيضا الديوان الملكي كل المكاتب الخاصة لمستشارين الملك للشئون الداخلية، والعلاقات الدولية، من ضمن المهام الرئيسية للديوان الملكي هو تنظيم المراسم الملكية واستقبال كبار الدولة مع الملك، ومن المعتاد بان الديوان الملكي السعودي يقوم باستقبال كل من له شكوى مقدمه ويجتهد على حلها،ويقوم الملك باختيار وتعين رئيس للديوان الملكي هو الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى،يعتبر الديوان الملكي هو المكتب التنفيذي الرئيسي للعاهل السعودي.

طرق وتواصل التسجيل في الديوان الملكي الإلكتروني

ويستطيع كل مواطن سعودي داخل المللكه أو خارجها لتقديم الشكاوى والمظالم من ناحيه أي جهه لاتقوم بعملها جيدا،كل ذلك من خلال البوابة الإلكترونية،وذلك لتسهيل كل شئ على المواطنين، ويتم التسجيل على البوابة الإلكترونية من خلال الخطوات الأتية.

من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي.

تسجيل رقم الهوية والاسم الأول والأخير من العائلة.

تسجيل رقم الهاتف الخاص مع كتابه الأيميل الخاص.

أعاده تسجيل البريد الإلكتروني وكتابه الرقم السرى الخاص .

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

ينتقل الشخص من حسابه الشخصي إلى حساب الخاص بالديوان الملكي ويصبح لديه القدرة على تقديم جميع طلباته إلى الملك.

تقديم الشكاوى والبرقيات إلى الديوان الملكي السعودي

ينظر الديوان الملكي إلى الطلبات والشكاوى والمقترحات من المواطنين السعودين وتتمثل في الأتي.

تقديم طلب خاص بالعلاج على نفقه الدولة.

تقديم برقيه خاص بالأعياد الدينية أو الوطنية.

إرسال برقيه تخص النظام الإداري.

يسمح بكتابه رسالة إلى الملك بخصوص حياة المواطن والممتلكات.

يستطيع كتابه برقيه عزاء في حاله الوفاة أو المناسبات السعيدة .

طرق تقديم مساعدة ماليه من الديوان الملكي السعودي

حرص الديوان الملكي السعودي أن يكون له رابط يمن من خلال طلب مساعدات ماليه،من خلال الرابط الرسمي للمساعدات السعودية ويتم تقديمها من خلال التعاون مع مؤسسه النقد العربي السعودي، هو النظام السعودي للمساعدات،حيث يقوم بمساعد كل مريض سعودي أو مقبل على الزواج، كما أنشاء المللكه منصة جديدة هي نعين ونعاون تساعد وتساهم في المشاريع الخيرية والإنسانية.