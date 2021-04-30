التمويل العقاري من بنك الرياض 0% رسوم إدارية حتي 5 مليون ريال ولمدة 30 سنة

التمويل العقاري من بنك الرياض ، يعتبر بنك الرياض أحد البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية والحلول التمويلية المتنوعة، ويقدم بنك الرياض عروض تمويلية ترويجية بمناسبة شهر رمضان 1442، عملاً علي مواجهة متطلبات واحتياجات العملاء المختلفة، ومنها التمويل العقاري لكي تتمكن من شراء بيت أحلامك بعدد وحدات سكنية لا تزيد عن 6، بدون رسوم إدارية وبدون رسوم تقييم وبهامش ربح تنافسي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

عروض التمويل العقاري من بنك الرياض في شهر الخير

يمكنك الآن الحصول علي التمويل لشراء وحدة جاهزة مكتملة أو غير مكتملة، تمويل الأراضي، تمويل البيع على الخارطة، أو تمويل ملاك العقار.

مميزات التمويل العقاري من بنك الرياض:

مدة تمويل تصل الي 30 سنة.

مبلغ التمويل يصل الي 5 مليون ريال سعودي.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

سرعة الإجراءات البنكية والموافقة.

مرونة الأقساط.

إمكانية تمويل الدفعة المقدمة من خلال الحصول علي تمويل شخصي .

. إمكانية الاستفادة من دعم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.

إعفاء الورثة من قيمة الأقساط المستحقة في حالة الوفاة لا قدر الله.

شروط الحصول علي التمويل العقاري

أن يكون متقدم الطلب حامل الجنسية السعودية.

أن يعمل في أحد القطاعات الحكومية مدني أو عسكري/ قطاع خاص معتمد أو غير معتمد/ القطاع البنكي/ المتقاعدون.

أن يكون عمر العميل عند تقدم الطلب لا يقل عن 20 عاماً وان لا يزيد عن 77 عاماً عند نهاية التمويل و75 عاماً للعسكريين.

أن يكون الراتب للعميل المحولة رواتبهم بحد أدني 3000 ريال سعودي للجهات المعتمدة و8000 ريال للجهات الغير معتمدة، أما للعملاء الغير محولة رواتبهم فالا يقل الراتب عن 8000 ريال سعودي وللمتقاعدون 3000 ريال.

ان يكون العميل قد أمضي فترة لا تقل عن 3 أشهر بجهة عمله إذا كان احد العاملين بالبنوك أو للجهات الغير معتمدة “ولا يتطلب هذا الشرط من العسكريين وموظفي القطاع الحكومي والخاص المعتمد”.

يشترط تحويل الرواتب لجميع العملاء عدا العاملين بالبنوك.

أنواع العقارات التي ينطبق عليها التمويل بحد أقصي 6 وحدات سكنية هي: عمارة سكنية / فيلا / شقة / دوبلكس / أرض.

يجب أن يكون العقار المراد تمويله ضمن النطاق العمراني وألا يتجاوز عمر العقار عن 45 سنة في نهاية التمويل، إذا كان العقار غير مكتمل فيجب أن تكون النسبة المكتملة 50%.

تبلغ قيمة الدفعة المقدمة 10% من قيمة التمويل.

يبلغ الحد الأقصى للتمويل 5 مليون ريال حسب نوع ومنطقة العقار.

يبلغ الحد الأقصى لفترة التمويل 30 سنة، 20 سنة لعملاء صندوق التنمية العقارية.

يسري هذا العرض علي التمويل العقاري حتي 10 مايو 2021، ويمكنك تقديم الطلب من خلال طلب عروض التمويل العقاري.

خدمات بنك الرياض المصرفية

يتميز بنك الرياض بتقديمه للخدمات المصرفية المتنوعة والمتناسبة لاحتياجات ومتطلبات عملائه، ويعتبر بنك الرياض أول بنك في أطلاق المنصة الرقمية “توكن” والتي تم إطلاقها بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لبرنامج “زود الأجيال” الإدخاري والذي يهدف الي تشجيع الأطفال من سن السادسة حتي الثامنة عشر علي تحقيق الأهداف الادخارية وتعلم المعاملات المصرفية من خلال برنامج توكن والذي يتكون من بطاقة توكن مسبقة الدفع وسوار توكن الذكي وتطبيق توكن.