برنامج خادم الحرمين يواصل توزيع السلال الغذائية على الصائمين في أستراليا

بلادي – الرياض :

يواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع سفارة المملكة لدى أستراليا توزيع السلال الغذائية على الصائمين في كل من أستراليا وجمهورية فيجي وجزر سليمان والجزر المجاورة، بالتعاون مع عدد من المراكز والمؤسسات الإسلامية في تلك الدول.

وتفصيلًا: أشاد رئيس مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي شادي السليمان في بيان، بالدور المهم الذي يؤديه برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في تأكيد عمق ومتانة علاقة المملكة مهبط الوحي ومنطلق رسالة الإسلام السمحاء بالجاليات الإسلامية بأستراليا والجزر المجاورة ومسلمي العالم.

وأوضح أن البرنامج يعد من مبادرات الخير والعطاء بين المسلمين خلال الشهر الفضيل ويساهم في بث روح التكافل وترسيخ قيم التواصل والمواساة.