“سفير المملكة السابق بلبنان” يكشف عن مصدر شحنة الرمان الأخيرة المضبوطة.. وما طلبته المملكة لإعادة الوضع

بلادي – الرياض :

قال سفير المملكة السابق في لبنان، علي عواض عسيري، إن الشعب اللبناني ليس هو المستهدف بقرار المملكة حظر استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان، مؤكدًا أن المستهدف هو المافيا التي تهرب المخدرات وتستهدف أبناء المملكة والخليج.

وأوضح، في لقاء عبر قناة “العربية”، اليوم (الجمعة)، أن المملكة لم تغلق الباب أمام لبنان، موضحًا أن بيان المملكة كان واضحًا بأن تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات لمنع تصدير تلك المواد إلى المملكة، وأنه في حالة وجود ضمانات من الحكومة اللبنانية تقدمها للمملكة سيعود الوضع لما كان عليه.

وبيّن أن هناك خطة إيرانية ممنهجة لتدمير شباب المملكة ودول الخليج لكسب المادة وتمويل ميليشياتها في العديد من الدول، لافتا إلى وجود فتاوى من علماء الشيعة تجيز بيع المخدرات للمجتمعات التي تعتبرها معادية، وتعتبر ذلك واجبًا دينيًا وأخلاقيًا.

وأشار إلى أن السفارة كان بها مندوب سعودي لمكافحة المخدرات، وكان ينسق مع نظيره في لبنان، مضيفا أن هناك قانونًا لمكافحة المخدرات ولكنه غير مطبق في لبنان.

وأكد أن غياب الأجهزة الأمنية في سوريا ولبنان فتح الباب على مصراعيه لتهريب المخدرات، مبينًا أنه في السابق كانت الحكومة اللبنانية تبدي تعاونا في مجال مكافحة المخدرات، مشيرا إلى أن التحرك اللبناني بشأن شحنة الرمان كان متأخرًا.

وأضاف أن شحنة الرمان التي ضُبطت في المملكة مؤخرا جاءت من إيران، لأن لبنان ليس به رمان، موضحًا أن هناك عناصر شيعية محمية سياسيًا بحزب الله وأسراً معروفة في لبنان تمارس هذه الأنشطة.