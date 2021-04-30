“الشؤون الإسلامية” تغلق 29 مسجداً في 8 مناطق بعد تسجيل إصابات بكورونا بين صفوف المصلين

بلادي – الرياض :
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 29 مسجدا مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 29 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بين صفوف المصلين.
وأوضحت الوزارة أنه بهذا يصل مجموع ما أُغلق خلال 83 يوماً إلى 943 مسجداً، تم إعادة فتح 908 مساجد منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.
وأشارت إلى إعادة فتح 34 مسجدا في عدد من المناطق، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة، التي شملت التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
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