طقس السبت: استمرار الأمطار الرعدية مع زخات البرَد على هذه المناطق

بلادي – الرياض :
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من المناطق.
وأضاف أن تلك الحالة المطرية تشمل مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.
ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة، 39 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 14 درجة مئوية، كأدنى درجة.
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