بلادي – الرياض :
أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، صالح العمر، أن الهيئة ألزمت جميع المهندسين غير السعوديين بالتسجيل في الهيئة، مبينًا أنه تم ربط تجديد أو إصدار إقامتهم بالهيئة.
وأوضح في لقاء مع قناة “الإخبارية”، اليوم (الجمعة)، أن الهيئة تذهب في عملية التحقق إلى مصدر الشهادة بشكل مباشر، وتتحقق من مدى صحة جميع المعلومات الموجودة في الشهادة المقدمة للهيئة، مؤكدًا أنه لا توجد حاليا شهادات مزورة على فئة المهندسين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث هيئة المهندسين: لا يوجد في المملكة مهندسون بشهادات مزورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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