بلادي – الرياض :
روى الأكاديمي مدير جامعة الملك عبد العزيز سابقاً وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور رضا عبيد رحلته العلمية والعملية، وكيف دفعه شغفه لدراسة العلوم، لدراسة المرحلة الجامعية في مصر والدراسات العليا في بريطانيا.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج من الصفر، أنه أثناء الدراسة التوجيهية في مكة عام 1953م حدث أن توفي الملك عبدالعزيز، وتولى الحكم الملك سعود، الذي شكل أول وزارة متكاملة، تولى فيها الملك فهد وزارة المعارف، ونجح في الابتعاث لمصر لدراسة العلوم.
وأضاف أنه تخصص في الكيمياء والفيزياء، فيما تخصص أخوه “طالب” في الكيمياء الجيولوجية، وأنهما درسا 4 سنوات، وتخرجا بعدها بشهادة البكالوريوس، حيث التحق بعدها معيدا في جامعة الملك سعود، واعتذر عن التوظيف في وزارة المعارف.
وأشار إلى أنه في عام 1958م توفي رئيس الجامعة الدكتور عبدالوهاب عزام، وتولى الشيخ ناصر المنقور الإشراف عليها، وحدث أن الشيخ المنقور فتح الدرج الخاص بالراحل الدكتور عزام، فوجد طلبا من “عبيد” للابتعاث للدراسات العليا في بريطانيا، فوافق المنقور على سفره، حيث التحق بجامعة “برمنجهام”
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدكتور رضا عبيد: شغفي دفعني لدراسة البكالوريوس بمصر.. وخطاب في درج رئيس الجامعة الراحل أرسلني للابتعاث إلى بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.