الدكتور رضا عبيد: شغفي دفعني لدراسة البكالوريوس بمصر.. وخطاب في درج رئيس الجامعة الراحل أرسلني للابتعاث إلى بريطانيا

بلادي – الرياض :

روى الأكاديمي مدير جامعة الملك عبد العزيز سابقاً وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور رضا عبيد رحلته العلمية والعملية، وكيف دفعه شغفه لدراسة العلوم، لدراسة المرحلة الجامعية في مصر والدراسات العليا في بريطانيا.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج من الصفر، أنه أثناء الدراسة التوجيهية في مكة عام 1953م حدث أن توفي الملك عبدالعزيز، وتولى الحكم الملك سعود، الذي شكل أول وزارة متكاملة، تولى فيها الملك فهد وزارة المعارف، ونجح في الابتعاث لمصر لدراسة العلوم.

وأضاف أنه تخصص في الكيمياء والفيزياء، فيما تخصص أخوه “طالب” في الكيمياء الجيولوجية، وأنهما درسا 4 سنوات، وتخرجا بعدها بشهادة البكالوريوس، حيث التحق بعدها معيدا في جامعة الملك سعود، واعتذر عن التوظيف في وزارة المعارف.

وأشار إلى أنه في عام 1958م توفي رئيس الجامعة الدكتور عبدالوهاب عزام، وتولى الشيخ ناصر المنقور الإشراف عليها، وحدث أن الشيخ المنقور فتح الدرج الخاص بالراحل الدكتور عزام، فوجد طلبا من “عبيد” للابتعاث للدراسات العليا في بريطانيا، فوافق المنقور على سفره، حيث التحق بجامعة “برمنجهام”