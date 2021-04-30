نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 ألف ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفيل عبر تمويل شركة اكسترا للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الشركة المتحدة للخدمات المالية “تسهيل للتمويل” عبر شركة اكسترا للتمويل برنامج تمويل شخصي “مرابحة” مميز للغاية ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية , وتتيح الشركة هذا المنتج التمويلي بإجراءات سهلة وسرعة في إنهاء معالجة الطلب وبدون كفيل أو تحويل الراتب الشهري للعميل مع تمويل يصل الى ضعف الراتب وفترات سداد مرنة تمتد علي مدار سنتين وهامش ربح ثابت حتى نهاية مدة التمويل , وهذا التمويل متاح للسعوديين والمقيمين سواء الموظفين بالقطاع العام أو الخاص أو العسكري أو المتقاعدين مع اختلاف المتطلبات والشروط.

شروط تمويل شركة اكسترا بدون تحويل الراتب وبدون كفيل

وضعت شركة اكسترا للتمويل عدة معايير وشروط بالنسبة للعميل للموافقة على طلب الحصول علي التمويل الشخصي عبر تسهيل للتمويل، ففي حالة العملاء الموظفين بالقطاع العام والخاص تشمل الشروط المطلوبة ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 5 ألاف ريال سعودي، وذلك في حالة ما إذا كان عمره يتراوح ما بين 25 عام و 60 عام، وألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 12 ألف ريال سعودي في حالة ما إذا كان عمره يتراوح ما بين 21 عام و 25 عام، كما يجب أيضا أن يكون العميل قد مر علي خدمته بجهة عمله ثلاثة اشهر علي الأقل في حالة السعوديين، بالاضافة إلى عام علي الأقل في حالة المقيمين بشرط أن تكون جهة العمل معتمدة من الشركة، ويصل الحد الأدنى لمبلغ التمويل في حالة الموظف بالقطاع العام أو الخاص إلى 4 ألاف ريال بينما يصل الحد الأقصى إلى 30 ألف ريال سعودي.

شروط القطاع العسكري والمتقاعدين

في حالة ما إذا كان العميل منتسبا للقطاع العسكري فتشترط شركة إكسترا للتمويل الا يقل راتبه عن 10 ألاف ريال سعودي ولا يقل عمره عن 25 عام ولا يزيد عن 50 عام علي أن يكون قد مر علي خدمته بجهة عمله ثلاثة اشهر علي الأقل , ويصل الحد الأدنى لمبلغ التمويل في حالة الموظف بالقطاع العسكري إلى 4 ألاف ريال بينما يصل الحد الأقصى إلى 12 ألف ريال سعودي. وفي حالة المتقاعدين يُشترط ألا يقل راتبه التقاعدي عن 5 ألاف ريال سعودي ولا يزيد عمره عن 70 عام علي أن يكون العميل مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد , ويصل الحد الأدنى لمبلغ التمويل في حالة المتقاعد إلى 4 ألاف ريال بينما يصل الحد ألأفضي إلى 30 ألف ريال سعودي.

المستندات المطوبة للحصول على تمويل اكسترا

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للحصول علي تمويل شركة اكسترا للتمويل عبر تسهيل للتمويل فتشمل صورة بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين وصورة جواز السفر بالنسبة للمقيمين بالاضافة إلى كشف حساب بنكي للعميل لآخر ثلاثة اشهر وتعريف بالراتب الشهري أو بطاقة العمل , ويمكن تقديم طلب التمويل من خلال تعبئة نموذج الطلب الكترونيا عبر الموقع الرسمي لشركة اكسترا علي تمويل مرابحة شركة اكسترا للتمويل، وبذلك تكون قد تعرفت على كافة الشروط المطلوبة لكافة الفئات وكل الجهات الوظيفية وكذلك المستندات اللازمة للحصول على تمويل شركة اكسترا.