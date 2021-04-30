طريقة الحصول على إعفاء بنك الراجحي 1442 في 3 دقائق

قرض بنك الراجحي العديد من الأشخاص يمرون ببعض المشاكل المادية والعقبات المالية، تجعلهم في حاجة إلى الحصول على قرض شخصي من أحد البنوك ذات الثقة، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن أفضل البنوك المعتمدة الحكومية، يعد بنك الراجحي هو أحد أفضل البنوك الذي يؤمن ذلك للعملاء.

قرض بنك الراجحي

قرض بنك الراجحي الجديد يصل إلى 3 مليون ريال سعودي، قام مصرف الراجحي بالإعلان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي عبر تويتر أنه يكفل إلى جميع المواطنين العاملين في القطاعين الخاص والعام، الحصول على تمويلات ذات قيمة ضخمة تصل إلى مبلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي دون اشتراط من البنك تحويل الراتب.

كما أشار البنك إلى طول مدة سداد التي قد تصل إلى خمسة وعشرون عاماً، وذلك دون التزام من قبل العميل بدفع أي رسوم إدارية، بجانب أقل هامش للربح، كما من خلال الصندوق الخاص بالتنمية العقارية حتى يتمكنوا من صرف قيمة القرض، وبظل تداعيات فيروس كورونا المستجد حرص المصرف على منع الازدحام والتكدسات، لذا قام البنك بتوفير طرق سهلة للتقديم من خلال شبكة الإنترنت ودون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.

شروط تمويل مصرف الراجحي

شروط الحصول على تمويل الراجحي يصل إلى ثلاثة مليون ريال سعودي من بنك الراجحي، هناك الكثير من الشروط اللازمة للحصول على قرض من بنك الراجحي وهي: