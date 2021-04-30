إعفاء قروض بنك الراجحي وأهم المستندات والشروط لطلب الإعفاء 1442، العديد من الأشخاص المستفيدين من قروض بنك الراجحي، عند الخدمة الخاصة بإعفاء قروض مصرف الراجحي، حيث أن العديد من العملاء الذين استفادوا من القروض التي يقدمها مصرف الراجحي ولم يستطيعوا سدادها، يبحثون عن طرق الإعفاء من سدادها، لذا اهتم البنك بتوفير خدمة خاصة بالإعفاء من سداد الديون، بجانب باقي خدمات البنك المتميزة.

إعفاء قروض بنك الراجحي

كيفية الحصول على إعفاء قروض بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية، يحرص بنك الراجحي على تقديم الكثير من الخدمات المتميزة لعملائه، يعد من أفضل هذه الخدمات البنكية للمقيمين على الأراضي السعودية والمواطنين السعوديين، هي خدمة إعفاء من قروض البنك، الأمر الذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص المستفيدين من قروض بنك الراجحي للأشخاص ثم لم يستطيعوا سدادها.

شروط إعفاء قروض بنك الراجحي

نظراً لتعرضهم إلى بعض الظروف المالية السيئة، أو التعرض إلى بعض الظروف الأخرى، لذا وضع البنك عدة شروط لابد من توافرها للحصول على الإعفاء وهي:

تقديم شهادة وفاة المقترض.

تقديم ما يثبت عجز المقترض عن السداد الكلي.

تقديم رقم الحفيظة، ومصدر الحفيظة، بالإضافة إلى تاريخها.

تقديم رقم وتاريخ العقد.

تقديم شركاء في العقد في حال تواجدهم، بالإضافة إلى تقديم كافة البيانات الخاصة بهم.

كما حرص مصرف الراجحي على تقديم رقم خاص لخدمة العملاء لسهولة التواصل بين البنك وعملائه، وسهولة استفسار العملاء على كافة قروض البنك، دون الحاجة منهم إلى زيارة البنك.