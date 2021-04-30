نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بإيداع نقدى فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وهامش ربح ثابت في المقال التالي
تمويل بإيداع نقدى فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد العروض التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثيرين من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وقد جاءت شركة التيسير كأحد أهم شركات التمويل في المملكة والتي تعمل علي توفير عروض تمويلية بصيغة إسلامية تلبي جميع الاحتياجات المالية للأفراد من كافة الشرائح الاقتصادية فى المملكة وذلك من خلال شروط بسيط وغير معقدة ومتطلبات ميسرة لاستكمال الطلب بالإضافة إلى سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.
تمويل بإيداع نقدى فوري بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير
تعتبر شركة التيسير من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال التمويل في المملكة والتي تقدم منتجات تمويلية متميزة ومتكاملة بمتطلبات بسيطة وشروط ميسرة وغير معقدة كما يمكن للعملاء تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخري للعميل ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي الذي توفره شركة التيسير لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
- تمويل شخصي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة الشرعية ومطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- يمكن للأفراد داخل المملكة العربية السعودية الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب الشهري للعميل.
- فترات سداد ميسرة ومجدولة تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر.
- يتميز تمويل شركة التيسير بهامش ربح تنافسي وثابت خلال مدة التمويل.
- توفر الشركة التمويل بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل حتي 100 ألف ريال سعودي.
- تعمل الشركة علي إيداع نقدي فورى وسريع لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة فقط.
- يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على تمويل بإيداع نقدى فوري بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي شركة التيسير التقديم على طلب المنتج من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني للتمويل الشخصي وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد فروع الشركة.
- تقدم الشركة والموافقة الفورية علي طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
شروط طلب تمويل شركة التيسير بدون كفيل ولا تحويل الراتب
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 21 سنة وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.
- الراتب الشهري للمتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي وذلك لاستكمال الطلب.
- مدة الخدمة في وظيفة المتقدم بالطلب يشترط ألا تقل عن 6 أشهر ذلك للاستفادة من تمويل بإيداع نقدى فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب لقطاع الأفراد من شركة التيسير داخل المملكة العربية السعودية.
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