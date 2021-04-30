نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الإجازة من مكتبه جرير علي سامسونج آس 21 وهدايا مجانيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الإجازة من جرير من اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة العربية السعودية حيث أعلنت المكتبة علي عروض الإجازة عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت المكتبة حديثا أيضا علي أيفون 12 بلون الليلكي الجديد و عروض هواتف سامسونج وأسعار مثيره للغايه وهدايا مجانيه والذين يمكن الحصول عليهم بكل سهوله داخل المملكة، والآن سوف نقوم بشرح عروض الإجازة بالتفصيل علي هواتف سامسونج آس 21 الجديد وتوضيح جميع الهواتف بالعروض من خلال هذه المقالة.

عروض سامسونج جالكسي آس 21 ألترا

كما أعلنت المكتبة عن مجموعه هواتف مختاره من جالكسي آس 21 ألترا والتي نوضحهم بالتفصيل من خلال الأتي:

سامسونج جالكسي آس 21 ألترا بسعة 128 جيجا جيل خامس باللون الأسود و الفضي بسعر 4399 ريال بدلا من 5199 ريال وهديه بقيمه 1200 ريال.

سامسونج جالكسي أس 21 ألترا بسعة 256 جيجا باللون الأسود والفضي جيل خامس بسعر 4599 ريال بدلا من 5399 ريال وهديه بقيمه 1200 ريال.

سامسونج جالكسي آس 21 ألترا بسعة 512 جيجا جيل خامس باللون الأسود و الفضي جيل خامس بسعر 5099 ريال بدلا من 5899 ريال وهديه بقيمه 1200 ريال.

عروض سامسونج جالكسي آس 21 بلس

كما أعلنت مكتبه جرير أيضا عن مجموعه هواتف مختاره من جالكسي آس 21 بلس والتي سوف نوضحها لكم من خلال الأتي:

سامسونج جالكسي آس 21 بلس بسعة 128 جيجا باللون الأسود و الفضي و الأرجواني جيل خامس بسعر 3699 ريال بدلا من 3999 ريال وهديه بقيمه 1200 ريال.

سامسونج جالكسي آس 21 بلس بسعة 256 جيجا باللون الأسود و الفضي و الأرجواني جيل خامس بسعر 3799 ريال بدلا من 4199 ريال وهديه بقيمه 1200 ريال.

عروض سامسونج جالكسي أس 21

كما أعلنت المكتبة عن هاتف جالكسي أس 21 والذي سوف نوضحه من خلال الأتي:

سامسونج جالكسي أس 21 بسعة 256 جيجا جيل خامس باللون الأسود والروز و الأرجواني و الفضي بسعر 2999 ريال وهديه مجانيه بقيمه 1200 ريال.

وفي النهاية نتمنى أن نكون وضحنا عروض الإجازة علي هاتف سامسونج جالكسي أس 21 الجديد والذي تم إصدارة حديثا بالمكتبة كم أعلنت المكتبة عن طلب المنتجات عن طريق الصفحة الشخصية لمكتبه جرير وتدوين البيانات صحيحه وطريقه الدفع وسوف يتم إرسال المنتج والحصول علي الهدايا.