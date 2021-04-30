نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة تويوتا مستوردة بدون دفعة أولى العرض حتى 31 مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم العديد من البنوك والشركات العاملة في المملكة العربية السعودية خدمة الحصول على تمويلات تأجير السيارات الجديدة، والسيارات المستعملة، والسيارات المستوردة، ومن أبرز تلك العروض التي يقوم مصرف الراجحي بعرضها من خلال موقعه الرسمي، حيث يوفر عدداً من عروض تأجير سيارات بتحويل راتب، وعروض سيارات بدون تحويل راتب على سيارات تويوتا المستوردة، بواسطة شركة عبد اللطيف جميل، مع تقديم عدداً من المميزات، علماً ن مصرف الراجحي واحداً من البنوك التي تخضع لأحكام وشروط مؤسسة النقد العربي السعودي، ويمكن الحصول على أي من السيارات المعروضة بأقل قسط شهري، على أن يكون القسط لمدة 60 شهر، العرض متوفر حتى 31 مايو لعام 2021.

التسجيل في بنك الراجحي

يوفر بنك الراجحي العديد من التمويلات المتنوعة الأخرى ولتحصل على تمويل شخصي للمتقاعدين وتمويل شخصي للنساء والرجال بجانب أي من الخدمات الموجودة فيجب أن تقوم ب التسجيل في بنك الراجحي من خلال البوابة الإلكترونية بخطوات بسيطة، كما يمكنك أن تقوم فتح حساب في بنك الراجحي للاستفادة بعدد كبير من الخدمات، وفتح الحساب متاح للسعوديين والمقيمين بشرط أن يتم تقديم الهوية سارية المفعول، وتقديم جواز السفر للمقيم والهوية الوطنية الأم للمقيم، ولكن يجب أن تكون مسجل في أبشر وزارة الداخلية.

عرض تمويل سيارة تويوتا مستوردة بدون دفعة أولى

يسر مصرف الراجحي أن يقدم للمواطنين والمقيمين تمويل سيارات تويوتا من خلال شركة عبد اللطيف جميل والتي توفر لك العرض بدون تحويل راتب أو بتحويل راتب وفق بعض الإجراءات والأوراق والمستندات المعلن عنها، أعلن مؤخرا البنك على طريقة الإعفاء من القسط الأول لمصرف الراجحي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وكذلك تمويل سيارة تويوتا بدون دفعة أولى وبدون رسوم، كما أن القسط الشهري بسيط في متناول الأيدي، حيث يوفر بنك الراجحي الراحة والأمان لجميع حاصلي التمويل، وتقديم أفضل العروض والخدمات التمويلية.

تمويل سيارة تويوتا من شركة عبد اللطيف جميل

العرض متوفر لجميع سيارات تويوتا بدون تحويل راتب ومبلغ السيارة على سبيل المثال وكل هذه أمثلة تقديرية، فإذا كان مبلغ السيارة 75 ألف ريال على فرض فأن القسط الشهري 1.019 ريال إذا كان التأجير بتحويل راتب، بمعدل نسبة 6.48% ودفعة التملك 30 ألف ريال، بفترة سداد خمس سنوات، والتمويل بدون دفعة أولى و1% رسوم إدارية، طلب تمويل سيارة تويوتا من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي، أما إذا كان التمويل بدون تحويل راتب والمبلغ التمويلي 75 ألف ريال فالقسط الشهري 1.055 ريال والنسبة السنوية 7.84% ودفعة التملك 26.250 ألف ريال، والدفعة الأولى 3750 ريال، بفترة سداد خمس سنوات لأن التمويل بدون تحويل راتب بدفعة أولى و1% رسوم إدارية.