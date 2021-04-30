التمويل الشخصي البنك السعودي للاستثمار الشروط وطريقة التقديم

منتجات التمويل الشخصي البنك السعودي للاستثمار من أكثر المنتجات التي يتم البحث عنها من قبل العملاء والتي توفر لهم سبل الحصول على التمويل الشخصي بما يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية وتغطية كافة المصاريف التي قد تطرأ عليهم، بالإضافة إلى التمويل العقاري البنك السعودي للاستثمار والذي يوفر لعملاء البنك الحصول على منزل أحلامهم بأكثر من خطة للتمويل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التمويل الشخصي وشروط الحصول عليه.

التمويل الشخصي البنك السعودي للاستثمار

يقدم التمويل الشخصي البنك السعودي للاستثمار في أكثر من صورة منها تمويل أرزاق، تمويل مرابحة الأسهم، التمويل الشخصي للمتقاعدين، إعادة التمويل، وكذلك التمويل الشخصي للمتقاعدين، بالإضافة إلى تمويل سداد المديونية.

شروط الحصول على التمويل الشخصي أرزاق

قام البنك بوضع بعض الشروط الواجب توافرها في العميل لكي يتم السماح له بالحصول على التمويل الشخصي وهي:

يجب أن يقوم المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل الشخصي عن 18 عامًا وألا يزيد عن 60 عند سداد أخر قسط للتمويل.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل موظفًا بإحدى الجهات المعتمدة من قبل البنك.

يجب أن يكون للعميل حساب راتب بالبنك.

في حالة العمل بالقطاع الحكومي يجب أن يكون المتقدم قد أمضي شهر على الأقل بجهة العميل، وفي حالة القطاع الخاص يجب أن يكون قد أمضي 3 أشهر على الأقل.

يجب أن يكون لدى العميل سجل ائتماني سليم للحصول على التمويل الشخصي لبرامج التمويل المختلفة.

شروط الحصول على التمويل الشخصي للمقيمين