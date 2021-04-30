نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التقديم على وزارة الدفاع للجامعيين على رابط تجنيد القوات المسلحة والشروط العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على وزارة الدفاع السعودية للخريجين الجامعيين 1442 بعد فتح التقديم لطلاب الثانوية العامة، واليوم تم البدء في التسجيل في بوابة تجنيد القوات المسلحة السعودية والتي تعرف باسم بوابة القبول الموحد، لنيل شرف شغل الوظائف والمناصب العسكرية في وزارة الدفاع السعودية، ويكون التقديم مرتبط ببعض الشروط كما هو معمول به في شغل الوظائف العسكرية، والتي يكون لها متطلبات خاصة من حيث المؤهلات والقدرات البدنية والسمات الشخصية، كما يوجد شروط أخرى تتعلق بالجنسية والحالة الاجتماعية.

التقديم على وزارة الدفاع

فترة التقديم على وزارة الدفاع تكون لوقت معين، وتكون هناك شورط عامة وأخرى قد يتم وضعها لكل قطاع، مثل المؤهل والمواصفات البدينة، والقدرات ولسمات الشخصية، وجاء في شروط التقديم للجامعيين على وزارة الدفاع عدد من الاشتراطات الهامة هي كالتالي:

أن يكون سعودي منشأ وأصل ويستثني من نشأ مع والدية خلال الخدمة لهما خارج المملكة ويجب ألا يحمل جواز سفر أو جنسية لدولة أجنبية.

أن يكون حسن السير والسلوك ومن غير المحكوم عليهم في قضايا الشرف والأمانة، ولا يكون قد سبق له أن انسحب أو طرد من كلية أو معهد عسكري.

نظرا لأهمية الشروط نضعها كما هي :

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

أن لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص “طبيب عام / جراحة”,”طبيب اسنان” ) عند بداية العام الدراسي .

-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالإنتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن (جيد).

– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

– ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن ( حسب الجدول الطبي ).

– أن يكون غير متزوج من إمرأة أجنبية.

– أن يكون الطالب حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية و ذلك في جميع التخصصات الطبية و الصحية .

– أن يكون قد أنهى فترة الإمتياز وذلك للتخصصات الطبية.

– أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية , الكشف الطبي , التزكية الأمنية …إلخ ) .

– أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض اخرى معدية .

– لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

رابط بوابة القبول الموحد

سيكون التقديم على بوابة القبول الموحد من يوم الأحد القادم 2-5-2021 وهذا عبر الدخول على رابط بوابة القبول الموحد وهو الموقع الرسمي للوزارة والذي سيتقبل الطلبات وبه كل الشروط الرسمية.