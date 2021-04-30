نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض تقسيط هيونداي الوعلان لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازالت عروض تقسيط هيونداي الوعلان لشهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية 2021 سارية فيا له حقًا من خبر سعيد فقد بدأ وكيل شركة هيونداي في السعودية بالاعلان عن عروض شهر رمضان المعظم تقسيط هيونداي 2021 أقل من 1000 ريال سعودي شهريًا، سنعرف المزيد في هذا التقرير عن السيارات الرائعة الأكثر شهرة في السعودية.

عرض رمضان تقسيط سيارة هيونداي أكسنت 2021 بـ 824 ريال شهريًا

يمكنك عن طريق وكيل هيونداي في السعودية شركة الوعلان تقسيط أكسنت 2021 بمقدار 824 ريال سعودي شهري بدون دفعة أولى وبدون نسبة أرباح وبدون رسوم إدارية وخدمة الصيانة مجانية لمدة عامين أو أربعين ألف كيلومتر، مع ضمان المصنع لمدة خمس سنوات أو مائة ألف كيلو متر، والدفعة الأخيرة أربعين بالمائة من ثمن السيارة، وتطبق الشروط والأحكام وهذا العرض يكون بالتعاون مع مصرف الراجحي الشهير.

مواصفات هيونداي أكسنت 2021

المحرك: محرك جميع الفئات من فئة أكسنت هيونداي وحد، يتوفر بسعة 1.6 لتر وينتج قوة 120 حصانا وناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات، مع توفر فئات بناقل سرعة أوتوماتيكي من فئة CVT، وبالنسبة لاستهلاكية الوقود: الفئات العاملة من الطراز بناقل سرعة يدوي، تستهلك جالونا لكل 29 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 39 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالونا لكل 33 ميلا يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.

الاستهلاك في الوقود للفئات الاوتوماتيكي من أكسنت 2021

بالنسبة لفئات أكسنت التي تعمل بناقل سرعة CVT أوتوماتيكي من الطراز، تستهلك جالونا لكل 33 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 41 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالونا لكل 36 ميلا يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.

هيونداي أكسنت 2021 من الداخل

بالنسبة للمساحة فهي كافةي لخمسة ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 42.1 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 38.9 بوصة، وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 33.5 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 37.3 بوصة.

ما هي التقنيات الرفاهية داخل هيونداي أكسنت 2021

تؤكد شركة الوعلان في المملكة العربية السعودية أن طراز هيونداي “أكسنت” تتحظى بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح ما بين 5.0 و 7.0 بوصات، ويتوفر أيضا وصلات USB بالطراز، وخاصية بلوتوث للاتصال بالهواتف الذكية، وأنظمة “أبل كار بلاي”، وأندرويد أوتو، بالإضافة لراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.