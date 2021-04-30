رغم الجائحة برالفيصلية يستقطب 122 متبرعا في أول يوم من حملته للتبرع بالدم

علي بن زيد – الأحساء

شهدت الحملة السادسة والعشرين التي نظمها مركز الفيصلية التابع لجمعية البر بالأحساء إقبالا لافتا خالف تخوف المشرفين على الحملة من ضعف الإقبال نتيجة الإحترازات حول وباء كورونا وقال مدير إدارة المراكز بجمعية البر بالأحساء الدكتور عبدالمنعم الحسين بعد افتتاحه للحملة أنه سعيد بالإقبال الكثيف من الساعات الأولى لبدء الحملة وهذا يدل على الإنسانية العالية التي يملكها أهالي الأحساء وثقتهم في مركز الفيصلية الذي ينفذ مشروعا هو من المشاريع الرائدة والقوية على مستوى المملكة و يشكل أحد الروافد لبنوك الدم في المحافظة في وقت شح فيه المبادرون للتبرع والذهاب للمستشفيات في ظل جائحة كورونا . ومن جهته عبر رجل الأعمال الأستاذ باسم الغدير عن سروره بالإقبال الكبير على الحملة وخاصة في ظل هذه الظروف مقدما شكره لجميع المتبرعين وللتجمع الصحي على جهوده الكبيرة ومهنئا مركز الفيصلية بمبناه الجديد ومجلسه الإشرافي الذي تم اختياره مؤخرا ومتمنيا إنشاء جمعية تهتم بدعم بنوك الدم وتلبية حاجة المرضى .

وبدوره أشار المشرف على المشروع الخيري للتبرع بالدم بالفيصلية الأستاذ مقداد بوخمسين إلى أن هذا المشروع بدأ عام 1424 وهو لايزال يواصل عطاءه وقد حصل على عدة شهادات وأوسمة ومنها وسام البر للمشروع المتميز من جمعية البر عام 1431 .

ولم يكن ذلك ليتحقق لولا دعم الجمعية وعلى رأسها رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء والتجمع الصحي والمتبرعين وإدارة ومتعاوني مركز الفيصلية. هذا وقد بلغ عدد المتقدمين للتبرع في اليوم الأول 122 متبرعا تم استبعاد 10 منهم لم تنطبق عليهم شروط التبرع .

فيما أعرب رئيس المجلس الإشرافي للفيصلية المهندس يوسف الرفيعي عن شكره لجميع المتبرعين والطاقم الطبي المشارك والداعمين لهذه الحملة والأخوة المتعاونين وتم تكريم رعاة هذه الحملة وهم : مصنع الري للصناعات الغذائية وشركة باقر عبدالله القطان وأولاده ومركز اليحي للتموين والمهندس صالح بن عبدالهادي البقشي والراعي الإعلامي للحملة فريق عيون هجر .

هذا وتستمر الحملة يومي الجمعة والسبت 18 . 19 رمضان . من الساعة الثامنة مساء حتى الثانية عشرة بمبنى الفيصلية الواقع بجانب مركز صحي اليحي بحي الأندلس.