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عمر شويل - جدة المكرمة الملكية و الفئات المستفيدة وموعد صرفها في رمضان 1442هـ ، تزايدت عمليات البحث في هذه الأيام عن الموعد المحدد لصرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان الكريم 1442 هـ، للظروف الصعبة التي يمرون بها وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف 1.9 مليار ريال سعودي معونة شهر رمضان المبارك لمستفيدي الضمان الاجتماعي، لتحتل المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام المرتبة الخمسين في العطاء الخيري.

المكرمة الملكية و الفئات المستفيدة وموعد صرفها في رمضان 1442هـ

يستفيد المواطنون السعوديون من المساعدات المالية المُقدمة من بعد أمر خادم الحرمين الشريفين بضرورة صرف المكرمة الملكية معونة شهر رمضان المبارك لهذا العام للأسر المحتاجة ومحدودة الدخل، وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 و لدورها الريادي في تقليل أعباء الحياة المعيشية على الأسر الفقيرة منعدمة الدخل حتى توفر لهم ظروف معيشية وحياتية مناسبة تلائم كافة الاحتياجات الخاصة لهم.

الشروط التي يجب توافرها لمستحقي المكرمة الملكية 1442 هـ

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عدة ضوابط وشروط لحصول المستفيدين على الدعم المادي المُقدم من الوزارة وذلك وفقًا لمعايير وشروط معينة وهى الآتي ذكرها :

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية.

لابد من الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية، أو الإقامة لمدة ثلاثة شهور متتالية على الأقل قبل صرف المعونة الرمضانية.

أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من ثلاثة آلاف ريال سعودي.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

الفئات المستفيدة من معونة شهر رمضان 1442هـ

الأرامل والأيتام والمطلقات وذوو الإعاقات الخاصة.

كبار السن الغير قادرين على العمل و إعالة أنفسهم وذويهم.

العائلة التي فقدت عائلها سواء بالسجن أو غيره.

خطوات الاستعلام عن مكرمة رمضان الملكية 1442 هـ

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والتنمية الاجتماعية. إدخال رمز التحقق.

إدخال رقم الطلب ورقم السجل المدني.

النقر على أيقونة استعلام.

وبعد ذلك تظهر النتائج وأسماء المستفيدين بمعونة رمضان الخيرية.

موعد صرف معونة شهر رمضان الكريم 1442هـ

لم يتم تحديد موعد صرف معونة شهر رمضان حتى الآن، فمن المنتظر صرفها في منتصف شهر رمضان الكريم 1442 هـ، وذلك لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.