نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مقدار زكاة الفطر نقدا في السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك يبحث الكثيرين عن مقدار زكاة الفطر نقدا في السعودية 1442. وهي محددة ومعروفة ويتم دفعها قبل صلاة العيد لمن تجوز عليهم الزكاة في مصارفها الشرعية تقربًا لله عزوجل. وهي فريضة على الفقير والغني وقد قامت الهيئة الشريعة بالمملكة بتحديد مقدار زكاة الفطر 2021 فيما يلي:

كم مقدار زكاة الفطر نقدا في السعودية 1442

قدرت الهيئة الشريعة بالمملكة قيمة زكاة الفطر نقدًا بمبلغ 25 ريال أي ما يعادل الآتي:

2 كيلو و300 جرام (2300 جرام ) من الأرز

2 كيلو (2000 جرام ) من الدقيق

2 كيلو و100 جرام (2100 جرام ) من الدقيق

كيلو و640 جرام (1640 جرام ) من الزبيب

2 كيلو و40 جرام ( 2040 جرام ) من القمح

2 كيلو و60 جرام ( 2060 جرام ) من اللوبيا

2 كيلو ( 2000 جرام ) من الحمص.

يتم إخراج زكاة الفكر من الحبوب بالصاع وهو يعادل مقدار إناء من الطعام. ويتم تقدير الصاع بأربع حفنات باليدين معتدلة. ولتسهيل الأمر يتم تحديد قيمة الصاع بالكيلو جرام. وتم تقدير حجم الصاع ب3 كيلو من قبل اللجنة الشريعة الدائمة للإفتاء بالسعودية. والحكمة من مشروعية زكاة الفطر هي إغناءً للفقير عن السؤال بيوم العيد. ولتطهير الصائم وتزكية النفس ونشر المودة بين الناس.

هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص واحد

يجوز أعطاء زكاة الفطر كاملة لشخص واحد. وأيضًا يجوز تقسيمها على أكثر من شخص الهدف من الزكاة عامة هو إغناء الفقير. أما الفئات التي يجوز إعطاء الزكاة لهم فهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله وابن السبيل كما ورد في سورة التوبة الآية 60.

كما أكدت الهيئة الشريعة أن الموعد المحدد لإخراج زكاة الفطر من ليلة العيد حتى قبل صلاة العيد. ويمكن إخراج الزكاة قبل ذلك الوقت مراعاة لحاجة الفقراء. كما يجب التعجيل لإخراج الزكاة لمساعدة الفقراء والمتحاجين وخاصة في ظل الأزمة التي يعيشها العالم.