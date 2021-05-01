نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة الدفاع 1442 للجامعيين عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد afca.mod.gov في المقال التالي
تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442-1443، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل لطلاب الجامعين الحاصلين على شهادة البكالوريوس الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية في وزارة الدفاع وقد قدمت اللجنة المركزية ولجنة قبول الجامعين الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين وبعض المعلومات الهامة التي يحتاجها المتقدم للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة ونوافيكم برابط بوابة القبول والتجنيد الموحد والشروط من موقع لجنة القبول والتسجيل.
تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442
قامت وزارة الدفاع السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم علي الوظائف العسكرية الخاصة بها داخل المملكة وذلك من يوم الأحد ١٤٤٢/٩/٢٠هـ وتاريخ تقديم طلبة الكليات العسكرية سيكون يوم الثلاثاء١٤٤٢/١٠/٢٠هـ عبر موقع لجنة القبول والتسجيل المركزي وزارة الدفاع.
التقديم في بوابة القبول الموحد
هناك بعض الطرق التي يجب اتباعها لمن يرغب في التقديم على وزارة الدفاع السعودية سواء كان من الذكور أو الإناث وطريقة التقديم الصحيحة هي كما يلي:
- في البداية يجب تسجيل الدخول علي البوابة الإلكترونية للقبول الموحد.
- بعد ذلك لابد من الاطلاع علي دليل المستخدم.
- ويتم البحث عن الوظيفة المناسبة للمؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم.
- وبعدها يتم التقديم في الوظيفة المناسبة للشخص وملأ جميع البيانات المطلوبة.
- ثم البحث عن كلمة تسجيل والنقر عليها مع حفظ البيانات.
شروط تقديم وزارة الدفاع 1442
- يجب أن يكون المتقدم إلى مثل هذه الوظيفة صاحب جنسية ومنشأ سعودي، وقد يتم استثناء الشخص الذي نشأ مع والده في الخارج خلال خدمة المملكة العربية السعودية.
- كما يجب أن يكون المتقدم لديه بطاقة هوية وطنية مستقلة.
- كذلك لابدَّ أن يكون التقرير الأمني الخاص به مقبول ويكون ذات سيرة حسنة وعلى خلق وصاحب سلوك محترم ولا يوجد عليه أي قضايا ولم يدخل السجن من قبل بقضية تمس الأخلاق والنزاهة والشرف والأمانة.
- كما يجب أن يتراوح سن المتقدم ما بين سن 17 عام وبحد أقصي 40 عام.
- كذلك يجب أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة حاصل علي شهادة من الشهادات المميزة والمعينة.
- لابد أن لا يقل طول المتقدم عن 160سم ويكون وزنه مناسب لهذا الطول.
- كما لابدَّ أن يكون لديه القوة الجسمانية الجيدة واللياقة البدنية المناسبة لتساعده من الالتحاق بالخدمة.
- لا يمكن أن يكون المتقدم لديه وظيفة حكومية.
- كذلك يجب أن لا يكون قد التحق من قبل بأي جهة عسكرية أو تم فصله منها سلفًا.
- كما يجب عليه أن يجتاز جميع الاختبارات التي قامت الوزارة بوضعها سواء كانت هذه الاختبارات اختبار اللياقة أو اختبار كشف الهيئة.
- كذلك لابد وان يكون لائق من الناحية الطبية ولا يوجد به أي إعاقة تمنعه من أداء الخدمة ومتابعة عمله.
- في حالة كان المتقدم من الرجال متزوج فيجب أن تكون زوجته من السعودية ولا يحق لغير السعوديين
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