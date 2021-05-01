تقديم وزارة الدفاع 1442 للجامعيين عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد afca.mod.gov

تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442-1443، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل لطلاب الجامعين الحاصلين على شهادة البكالوريوس الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية في وزارة الدفاع وقد قدمت اللجنة المركزية ولجنة قبول الجامعين الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين وبعض المعلومات الهامة التي يحتاجها المتقدم للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة ونوافيكم برابط بوابة القبول والتجنيد الموحد والشروط من موقع لجنة القبول والتسجيل.

تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442

قامت وزارة الدفاع السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم علي الوظائف العسكرية الخاصة بها داخل المملكة وذلك من يوم الأحد ١٤٤٢/٩/٢٠هـ وتاريخ تقديم طلبة الكليات العسكرية سيكون يوم الثلاثاء١٤٤٢/١٠/٢٠هـ عبر موقع لجنة القبول والتسجيل المركزي وزارة الدفاع.

التقديم في بوابة القبول الموحد

هناك بعض الطرق التي يجب اتباعها لمن يرغب في التقديم على وزارة الدفاع السعودية سواء كان من الذكور أو الإناث وطريقة التقديم الصحيحة هي كما يلي:

في البداية يجب تسجيل الدخول علي البوابة الإلكترونية للقبول الموحد.

بعد ذلك لابد من الاطلاع علي دليل المستخدم.

ويتم البحث عن الوظيفة المناسبة للمؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم.

وبعدها يتم التقديم في الوظيفة المناسبة للشخص وملأ جميع البيانات المطلوبة.

ثم البحث عن كلمة تسجيل والنقر عليها مع حفظ البيانات.

شروط تقديم وزارة الدفاع 1442