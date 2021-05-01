استخدام حاسبة حساب المواطن لصرف الدفعة الجديدة للدعم في المملكة

استخدام حاسبة حساب المواطن لصرف الدفعة الجديدة للدعم بالمملكة، حيث أن حساب المواطن قام بتوضيح آلية استخدام الحاسبة التقديرية، فإن الحاسبة التقديرية تساعد المواطن المستفيد في معرفة قيمة تقديرية لقيمة مبلغ الدعم المستحق صرفة للمستفيد والتابع له، حيث أن المواطنين المستفيدين يبحثون عن الحاسبة التقديرية وطريقة استخدمها، وذلك قبل بدء إيداع مبالغ الدفعة الجديدة في حساب المستفيدين من دعم البرنامج بالمملكة العربية السعودية، فإن المستفيدين يجب أن يتأكدوا من أهليتهم لصرف مبالغ الاستحقاق للدفعة الجديدة، ويمكن للمواطنين معرفة شروط الاستحقاق للدفعة الجديدة وكيفية الاستخدام للحاسبة عن طريق موقعنا الإلكتروني ثقفني.

صدور أهلية الدفعة الجديدة من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن عن صدور أهلية الدفعة الجديدة لهذا الشهر من برنامج الدعم، فلابد من تطابق شروط استحقاق الدفعة الجديدة للمواطنين السعوديين بالمملكة، فإن حساب المواطن يقوم بإيداع الدفعة في حساب المواطنين المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي في المملكة العربية السعودية، حيث أن الدفعة من الممكن أن يتقدم أو يتأخر موعد إيداعها لكن دفعة شهر مايو سوف يتم صرفها في موعدها المحدد حسب الجدول الزمني لصرف الدفعات‘ فموعد صرف دفعة مايو الجديدة سوف يكون يوم 10 من شهر مايو 2021 ميلاديا وهذا يوافق هجريا 28 من شهر رمضان الكريم 1442، ويمكن للمواطنين الإطلاع علي شروط صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن لمساعدة المواطنين بالمملكة والتابع لوزارة الموارد البشرية.

استخدام حاسبة حساب المواطن

إن حساب المواطن بعد إعلان صدور نتائج الأهلية للمواطنين المستفيدين من حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، فإن حساب المواطن ذكر خطوات وآلية استخدام حساب المواطن للمواطنين المستفيدين بالمملكة، وتلك الخطوات اللازم إتباعها هي كالتالي: