بدون إجراءات معقدة.. احصل على تمويل شخصي سريع في السعودية يصل إلى 200 ألف ريال

تمويل شخصي سريع في السعودية من أكثر الأمور التي تهم المواطن السعودي الذي يرغب في الوفاء ببعض التواماته أو شراء ما يريد، ففي حال كان المواطن ليس لديه السيولة المادية الكافية لشراء سيارة أو منزل أو غيرها من الخدمات، يمكنه طلب تمويل شخصي بشكل سريع دون الحاجة لإجراءات معقدة أو الانتظار، حيث يقوم البنك السعودي للاستثمار بتوفير العديد من الخدمات التي يحتاجها العملاء المقيمين في المملكة العربية السعودية، ففي حالة رغبت بشراء سيارة أو عقار أو حتى تحتاج إلى المال لمساعدتك يقوم البنك السعودي بتوفير ذلك لك.

تمويل شخصي سريع في السعودية

الخصائص والمميزات عديدة وأهمها :

التمويل الشخصي للبنك السعودي للاستثمار متوافق مع الأحكام التابعة للشريعة الإسلامية.

يتيح لك إمكانية إعادة التمويل بعد الانتهاء من سداد المبلغ المطلوب.

تتيح للعميل الحصول على تمويل إضافي، وذلك بعد زيادة راتبه الشهري.

وفي حالة عدم قدرة العميل الكاملة على تسديد المبلغ، يقوم البنك السعودي للاستثمار بإعفائه، بالإضافة إلى حالات الوفاة أو العجز.

لا يحتاج إلى كفيل.

عند اكتمال جميع المستندات الخاصة بطلبك، تتمكن من استلاك الأموال في نفس اليوم.

يوفر لك البنك فترة تمويل كبيرة تصل إلى 5 أعوام.

بالإضافة إلى وجود خاصية تحويل من بنك إلى البنك السعودي.

رصيد التمويل يتراوح بين 50.000 ريال كحد أدنى، و200.000 ريال كحد أقصى.

الشروط والأوراق المطلوبة

على المتقدم للطلب أن يكون من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

يتراوح عمره بين 20 ل60 عام

أن يكون موظف في إحدى الجهات التابعة للبنك، وألا تقل فترة عمله في الوظيفة الحالية عن سنة.

لا يقل راتبه الأساسي عن 10.000 ريال.

نسخة من الإقامة وجواز السفر يتم ختمها وتوقيعها من قِبل البنك.

كشف حساب يوضح آخر 3 أشهر.

خطاب تعريفي من جهة العمل الخاصة بالعميل.

وبهذا يستطيع المواطن الحصول على تمويل شخصي سريع في السعودية بدون أي اجراءات معقدة.