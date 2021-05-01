نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقات دوام حساب المواطن في رمضان 1442 وموعد صرف الدفعة 42 لشهر مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ذكًر حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأوقات الدوام له في شهر رمضان المبارك 1442 بالمملكة العربية السعودية، حيث أصبح من الممكن على المواطن السعودي أن يتواصل مع خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن عبر رقم الاتصال الموحد لحساب المواطن، اليكم أعزائنا في السياق التالي نوضح أوقات دوام حساب المواطن في رمضان 1442 وفقًا لتعديلات وضوابط حساب المواطن السعودية.

أوقات دوام حساب المواطن في رمضان 1442

أقر برنامج حساب المواطن بالمواعيد الرسمية التي يستمر بها العمل في خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم مُسبقًا الإعلان عن أوقات دوام برنامج حساب المواطن والتي تكون يومياً ماعدا الجمعة والسبت على أن تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا قبل موعد الافطار.

كما أن أوقات العمل لحساب المواطن في الفترة المسائية بعد الافطار تكون بدايةً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

ضوابط حساب المواطن

أقر برنامج حساب المواطن في الآونة الأخيرة بالتعديلات والضوابط الجديدة لبرنامج حساب المواطن، وقد شملت تلك الضوابط الفرد المستقل، كما أكد برنامج حساب المواطن كواحدة من بين الضوابط الجديدة أنه يتم تعليق تقديم المستفيدين الجدد من برنامج دعم حساب المواطن، ولم يتم قبول طلبات جديدة.

على أن يتم وضع حد الاستحقاق الأقصى لبرنامج حساب المواطن، أيضًا فقد أوضح برنامج حساب المواطن ضرورة إرفاق الأفراد المستقلين للوثائق التي تثبت استقلالية السكن، عبر شبكة الإنترنت من خلال رابط موقع حساب المواطن الرسمي، وهذا للأفراد الذين تخطوا عمر 18 سنة، حيث يرجى من الأفراد المستقلين رفع أحد الوثائق التي تثبت السكن ومن بينها:

عقد إيجار موحد.

أو صك ملكية السكن.

أو اثبات سكن جامعي.

موعد حساب المواطن الدفعة 42 لشهر رمضان 1442 مايو 2021

مع اقتراب عيد الفطر المبارك ينتظر المواطنين من أصحاب الدخل المحدود موعد صرف حساب المواطن الدفعة 42 لشهر مايو 2021 في رمضان 1442، والذي من المقرر أن يتم صرفه في يوم 28 من رمضان 1442 والموافق العاشر من مايو 2021.